Andrea Bocelli Video | il duetto con il figlio Matteo e l' attesa di 14 anni E poi c' è

Veronica Berti/ La moglie di Andrea Bocelli tra mondanità e impegno sociale : Veronica Berti è la moglie di Andrea Bocelli: il cantante lirico è ospite quest'oggi a E poi c'è Cattelan a teatro. Stasera su Sky Uno si parlerà anche di lei oltre che di Matteo.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:21:00 GMT)

Andrea Bocelli/ “Mio figlio Matteo si vergognava di cantare davanti a me. Ha ciò che non si può insegnare” : Dopo quattordici anni Andrea Bocelli torna con un nuovo album, "Sì", che uscirà il 26 ottobre. All'interno ci saranno collaborazioni con Dua Lipa, Ed Sheeran e testi di Tiziano Ferro.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:53:00 GMT)

Chi è Matteo - il figlio di Andrea Bocelli : Modello, cantante, ma soprattutto figlio di uno dei tenori più famosi al mondo: stiamo parlando di Matteo, il secondogenito di Andrea Bocelli. Occhi neri e fisico scolpito, Matteo fa il modello, ma sogna di seguire le orme del suo celebre papà. Ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie di Guess dopo aver conosciuto Paul Marciano che, colpito dal suo fascino, gli ha chiesto di posare con Jennifer Lopez. Classe 1997, Bocelli Junior è nato ...

Andrea Bocelli - il nuovo album : «Duetto con mio figlio e racconto tutta la mia felicità» : di Ferro Cosentini La chiamano la piccola Scala e se c'è un posto dove Andrea Bocelli può accomodarsi per sentirsi a casa, il Teatro Gerolamo gioiello architettonico restituito a Milano dopo una ...

Dopo 14 anni di musica - il lato pop di Andrea Bocelli : Il 26 ottobre esce "Sì", album prodotto da Bob Ezrin e arricchito da illustri collaborazioni e diversi duetti. Il cantante racconta il nuovo disco di inediti dalla sua casa in Versilia

Atterraggio d’emergenza in elicottero per Andrea Bocelli. “Sono ancora sconvolto” : Un Andrea Bocelli provato, come ha anticipato Leggo.it, quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì, il nuovo album composto da 16 L'articolo Atterraggio d’emergenza in elicottero per Andrea Bocelli. “Sono ancora sconvolto” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Bocelli con il figlio Matteo in Fall on me - live a Milano per la presentazione dell’album Sì (video) : Andrea Bocelli con il figlio Matteo in Fall on me: il duetto emozionante chiude la presentazione stampa dell'album Sì, che si è tenuta oggi a Milano. Andrea Bocelli ha tardato di circa un'ora e mezza: era in elicottero quando è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa della nebbia che non avrebbe consentito di proseguire il viaggio. Atterrato in una città italiana non nota, Bocelli ha dovuto cercare una macchina per raggiungere ...