Anci | Decaro accusa il Governo e incassa la standing ovation dei sindaci

Bando periferie - Anci sospende le relazioni istituzionali con il Governo. La ministra Stefani : "Falso problema - Decaro ha lasciato il tavolo" : L'Anci sospende le relazioni istituzionali con il governo: lo ha annunciato il presidente Antonio Decaro al termine di una conferenza unificata. "I sindaci non si fanno prendere in giro - ha aggiunto parlando del Bando periferie - non sapevo che nel contratto di governo fosse stato deciso di strappare tutti i contratti fra istituzioni"."Ci vediamo costretti quindi come Anci, nostro malgrado, ad interrompere le relazioni istituzionali e ad ...