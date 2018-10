Anche gli studenti si sono accorti della truffa populista

Moody's - taglia il rating delle maggiori bAnche italiane : Roma, 23 ott., askanews, - Dopo aver tagliato il rating sovrano dell'Italia a seguito degli obiettivi di finanza pubblica del Governo, l'agenzia di rating statunitense Moody's ha ora intrapreso la ...

Fedez - festa al supermercato : «Indignatevi Anche con Masterchef per gli sprechi». Il cooking show replica - poi cancella il tweet : Fedez Non si placano le polemiche sulla festa di compleanno a sorpresa organizzata da Chiara Ferragni per il marito Fedez in un supermercato a Milano. Le immagini dei festeggiamenti, riprese dai protagonisti dell’evento e postate sui social, hanno suscitato indignazione: il rapper e i suoi invitati sono stati infatti accusati sul web di aver sprecato gli alimenti presenti sugli scaffali. Nel tentativo di porre fine alle critiche, lo stesso ...

To Do List permette di organizzare gli impegni e le attività Anche tramite dettatura : To Do List è un'applicazione sviluppata da Seo&WebDesign che offre all'utente la possibilità di organizzare gli impegni e le attività quotidiane in modo semplice e immediato. L'app permette di creare le attività e le Liste personalizzate con le caselle di spunta e di aggiungere eventi al calendario, inoltre è presente una comoda funzione di dettatura per inserire la Lista delle attività semplicemente parlando. L'articolo To Do List ...

Festa di Fedez al Carrefour - il rapper : “Indignatevi Anche per Masterchef”. La produzione gli risponde : “Vieni a vedere come limitiamo gli sprechi” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla Festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

Tennis - Next Gen Finals : a Milano Anche Tiafoe - figlio del sogno americano : Da piccolo i cartoni animati non li guardava, preferiva Tennis Channel. D'altronde lui, Frances Tiafoe, uno dei quattro Top 40 attesi a Milano per le Next Gen Atp Finals, escluso Zverev, gli altri ...

MAnchester U.-Juventus - gli inglesi infiammano il match : “Chiamati Rubentus” : Manchester UNITED-JUVENTUS– Nel caso in cui l’attesa non fosse già bollente, il sito del Manchester United infuoca ancor più la marcia di avvicinamento alla gara dell’Old Trafford. Stasera a Manchester la Juventus scenderà in campo per affermare il primo posto nel proprio girone di Champions, ma per farlo dovrà uscire indenne dal Teatro dei sogni. […] L'articolo Manchester U.-Juventus, gli inglesi infiammano il match: “Chiamati ...

Pogba : 'Oggi è un giorno speciale'. E mette la maglia della Juve davanti a quella del MAnchester United... : Per il campione del Mondo francese si tratta della prima sfida da ex alla Juve. E nella foto, il Pogba in maglia bianconera è in primo piano rispetto a quello con la divisa dei Red Devils . Un'...

Keiichiro Kimura morto - addio al “papà” dell’Uomo Tigre : suoi Anche molti cartoni animati cult degli anni ’80 : È morto per un infarto Keiichiro Kimura, regista giapponese di animazione conosciuto come il “papà” dell’Uomo Tigre, il famoso personaggio con la maschera da Tigre. Creatore di numerosi cartoni animati mitici degli anni Ottanta, come “L’Uomo Tigre” appunto, Kimura aveva 80 anni e aveva iniziato a lavorare alla celebre Toei animation nel 1961. Tra i personaggi usciti dalla sua penna ricordiamo ...

Inchiesta Report : Juventus - biglietti agli ultrà Anche nel 2018. Gravina e Figc - ora tocca a voi : Dall'ok allo striscione di Superga al misterioso suicidio di Bucci, tante ombre che collegano la 'ndrangheta alla tifoseria bianconera: servono riforme

Ponti e strade sotto controllo Anche grazie agli smartphone degli automobilisti. L’ANAS fa scendere in campo il prestigioso MIT : Vi piacerebbe partecipare attivamente al monitoraggio di viadotti, autostrade e Ponti, per aiutare a rilevare problemi strutturali? Presto lo potrete fare grazie a un’app e a un importante accordo fra ANAS e il Senseable City Lab Consortium del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Il primo laboratorio di prova saranno le autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma (su cui transitano fino a 168.000 veicoli al giorno) e ...

Quota 100 - la misura rimane invariata e con possibili tagli Anche nel settore privato : Si continua a discutere sulla famigerata Quota 100 [VIDEO]che alcuni giorni fa ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri assieme alle altre misure contenute nel decreto fiscale. Come gia' tanti sanno, circa 490 mila lavoratori potrebbero accedere al pensionamento dopo il raggiungimento di almeno 62 anni di eta' anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Con Quota 100 previste penalizzazioni fino al 21% In attesa ...

Per Occhetto la sinistra oramai è cenere - ma è Anche meglio così : In un’intervista a Repubblica (in versione integrale) Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, ha parlato del presente e del futuro della sinistra, capace di “rinascere dalla proprie ceneri”, ma solo se è “consapevole di avere raggiunto lo stadio di cenere”. Occhetto parte dagli errori, tra i quali annovera “la subalternità al liberismo e alle politiche di ...

Sampdoria-Sassuolo 0-0 - gli highlights - il video e i gol della partita. Termina a reti biAnche il confronto di Marassi : Termina sullo 0-0 il confronto di Marassi tra Sampdoria e Sassuolo, Monday Night del nono turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un match molto godibile in cui entrambe le compagini hanno cercato di superarsi creando diversi pericoli: Defrel solo davanti al portiere in due casi e il palo di Berardi. Confermate dunque le aspettative della vigilia, vista la filosofia di gioco simile dei due allenatori Giampaolo e De Zerbi. Di seguito ...

Elvis e Martin - i figli di Walter Nudo / Lacrime al Grande Fratello Vip 3 : "Mi seguono Anche da lontano" : Elvis e Martin sono i figli di Walter Nudo che, al Grande Fratello Vip 3, si commuove rivedendo le immagini dello striscione fatto per il loro papà.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:10:00 GMT)