Analisi Auditel della serata di lunedì 22 ottobre 2018 fra il Grande fratello vip ed i

Analisi Auditel : La Tv della domenica pomeriggio del 21 ottobre 2018 : La nostra Analisi parte dalla curva blu di domenica in al comando fra il 15 ed il 20% di share con la curva dei Tg Regionali che segue attorno al 14%, superata poi dalla curva arancione di domenica live che si porta sulla linea del 15% di shareIn seguito assistiamo ad un zig zagare inseguendo i neri altrui delle curve di domenica in e di domenica live fra il 15 ed il 20% di share, con la linea arancione che piano piano prende strada fino ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 20 ottobre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse su Sissi ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre vicina alla soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a sfiorare la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share, con la linea di Rete 3 che la tocca con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ignoti ...

Analisi Auditel : La Tv della domenica pomeriggio del 14 ottobre 2018 : La nostra Analisi parte dalla curva blu di domenica in nettamente al comando sulla linea del 20% come ai bei tempi dell'Arena grazie alla bella e toccante intervista di Mara Venier alla sorella del povero Stefano Cucchi,Ilaria, segue al di sotto della soglia del 15% la curva di domenica live, preceduta prima dalla curva dei Tg Regionali. In seguito la curva di domenica in rimane al comando nei pressi della linea del 20%, superata dalla ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 13 ottobre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si ferma sulla soglia del 6% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share e con la linea di Rete 3 che arriva al 9% con Le parole della settimana terminato il telegiornale della seconda rete della ...

Analisi Auditel : La Tv della domenica pomeriggio del 7 ottobre 2018 : La nostra Analisi parte dalla curve blu del Tg1 al comando fin oltre la soglia del 25% di share e con tutte le altre curve al sotto della linea del 15% di share. Nella sfida fra domenica in e domenica live vediamo da subito la curva blu del varietà condotto da Mara Venier al comando nei pressi del 15% di share, per poi salire repentinamente durante l'incontro con Loretta Goggi fin verso il 18% di share.La curva di domenica live rimane ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 6 ottobre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a tocca la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si ferma sulla soglia del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share, con la linea di Rete 3 che la abbraccia con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 29 settembre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse alla Sistina e la pallavolo : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin verso la linea del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra la soglia del 5%, con la curva del Tg2 che tocca il 9%. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ignoti che tocca il 25% di share e con la curva di Striscia la notizia che arriva ...

Analisi Auditel : La Tv della domenica pomeriggio del 23 settembre 2018 : Torna nel pomeriggio del giorno di festa il duello televisivo di questa stagione televisiva fra i due contenitori delle reti ammiraglie italiane, da una parte domenica in con il ritorno di Mara Venier alla conduzione e dall'altra domenica live con la sua consueta padrona di casa Barbara D'Urso. In questo post però andremo ad analizzare tutto il panorama televisivo generalista di ieri, domenica 23 settembre 2018.Si parte da subito con la ...

Analisi Auditel : La serata di domenica 23 settembre fra Fazio - la pallavolo e Giletti : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin verso la linea del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre poco sopra la soglia del 15% di share, chiudendo al 16%. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra la soglia del 5%. L'access time vede davanti la curva blu di Che tempo che fa al comando, seppur calante fra il 15 ed il 17% di share, con la curva di Paperissima sprint che ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 22 settembre 2018 fra Angela figlio - la pallavolo e la Pausini : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin verso la linea del 25% di share e oltre, con la linea del Tg5 che scorre poco sopra la soglia del 15% di share, chiudendo al 17%. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra la soglia del 5%. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ignoti fin verso il 26% con la curva di Paperissima sprint che arriva al 14% di share. Prime time ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di martedì 18 settembre 2018 : Il pomeriggio parte come sempre con la curva di Rai3 con i Tg Regionali che fanno il loro bel lavoro toccando il 17% di share, vicina dalla curva di Canale5 con Beautiful. In seguito è la curva di Canale5 a polarizzare gli ascolti toccando il 19% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre al di sopra della linea del 10% di share, salendo leggermente nel corso della messa in onda e con la curva gialla dello Sportello ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 15 settembre 2018 fra Baglioni - la pallavolo e la Cortellesi : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin verso la linea del 25% di share, linea che supera a fine edizione e con la linea del Tg5 che scorre sulla soglia del 15% di share, chiudendo al 17%. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra la soglia del 5%. L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 22% con la curva di Paperissima sprint che arriva al 16% di ...