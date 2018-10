Amy Schumer è incinta | l' annuncio è social e divertente

Amy Schumer è incinta (e l’annuncia come Meghan Markle) : Amy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerLa comica americana Amy Schumer è incinta. Per la 37enne e per il marito chef Chris Fischer si tratta del primo figlio. Amy l’ha fatto capire via Instagram alla sua maniera: ha postato una foto del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle in Australia, anche loro in attesa del primo figlio, sostituendo le loro facce con la sua e quella ...

Caso Kavanaugh - proteste a Washington : fermate anche Emily Ratajkowski e Amy Schumer : La denuncia della top model sui social: “Gli uomini che fanno del male alle donne non possono più essere posti in posizioni di potere”

Emily Ratajkowski e Amy Schumer - arrestate per protesta : L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer Dopo il caso di Susan Sarandon, arrestata lo scorso giugno durante una marcia di protesta contro Donald Trump, altre due famose sono finite in manette. La modella Emily Ratajkowski e l’attrice Amy Schumer sono state fermate a Washington perché tra le partecipanti a ...

300 arresti fra i manifestanti contro Kavanaugh alla Corte Suprema. Tra i fermati Emily Ratajkowski e Amy Schumer : È stato fissato per le 10,30 (le 16,30 in Italia) di oggi il voto procedurale in Senato sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Un voto che consentirà di testare se può contare sulla maggioranza in vista del voto finale di sabato. Per ora ancora tre senatori repubblicani non hanno sciolto le loro riserve, dopo l'indagine dell'Fbi sulle accuse di aggressione sessuale nei confronti del magistrato: se due ...

Come ti divento bella : il nuovo film con la spumeggiante Amy Schumer - : La nuova clip cinematografica punta sull'esaltazione delle imperfezioni corporee, andando a sfatare il mito di magrezza spesso evidenziato dal mondo della moda e dallo spettacolo, in favore di una ...