Amy Schumer è incinta e l’annuncia come Meghan Markle

300 arresti fra i manifestanti contro Kavanaugh alla Corte Suprema. Tra i fermati Emily Ratajkowski e Amy Schumer : È stato fissato per le 10,30 (le 16,30 in Italia) di oggi il voto procedurale in Senato sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Un voto che consentirà di testare se può contare sulla maggioranza in vista del voto finale di sabato. Per ora ancora tre senatori repubblicani non hanno sciolto le loro riserve, dopo l'indagine dell'Fbi sulle accuse di aggressione sessuale nei confronti del magistrato: se due ...

Come ti divento bella - film riuscito che esalta la potenza di Amy Schumer : Come per tutte le personalità ingombranti anche quella di Amy Schumer polarizza i giudizi, è amata o odiata. Lei non ha mezze misure negli spettacoli, nella comicità e adesso anche nei film che interpreta, così il pubblico non ne ha nei suoi confronti. Dotata di un fisico non in linea con i modelli di bellezza che conosciamo, lo esibisce e lo rende territorio di comicità, lo usa per portare avanti idee e concetti contrari alla femminilità Come ...