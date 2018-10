Amici di Maria De Filippi | Elodie Di Patrizi e il retroscena su Emma | perché l' amicizia è

Amici di Maria De Filippi - trattative in corso per avere Asia Argento in giuria : Secondo il sito BitchyF, Asia Argento potrebbe approdare ad Amici di Maria De Filippi nella fase serale del programma. Dopo essere stata licenziata da X Factor per la nota vicenda delle molestie all'...

Amici di Maria De Filippi - scandalo Irama : 'Fare a pugni con quel trans' - lo massacrano così : Bufera social su Irama . Nel pezzo Stanotte , contenuto nel nuovo album Giovani , il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi canta una strofa molto contestata: 'Voglio chiudermi in ...

Asia Argento da XFactor a giudice di Amici : lo scippo di Maria de Filippi? : Asia Argento pronta a ripartire dopo l'addio a XFactor . Maria de Filippi cerca l'ennessimo colpaccio. Dopo Mara Maionchi e Morgan, divenuti giudici di Amici dopo le esperienze a XFactor, ecco ...

Asia Argento ad Amici 18?/ Maria de Filippi pronta a fare pace con lei e riportarla in tv? : Asia Argento ha dimostrato di essere all'altezza in materia di musica e allora perché non approfittarne per Amici 18? Maria de Filippi sembrerebbe pronta a fare pace on lei e portarla in tv(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:08:00 GMT)

Amici Di Maria De Filippi : Stash sarà un nuovo professore di canto - in commissione con… : Amici 2019 ha deciso di concedere un possibilità a Stash di sedere nella commissione insegnanti. Il frontman dei Kolors partecipò alla quattordicesima edizione del talent show, uscendone vincitore. Torna ad Amici qualche anno dopo... L'articolo Amici Di Maria De Filippi: Stash sarà un nuovo professore di canto, in commissione con… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tutti i professori di Amici di Maria De Filippi : Stash dei The Kolors e Alex Britti nuovi prof di canto : Sono finalmente svelati i nomi di Tutti i professori di Amici di Maria De Filippi, che tornerà a partire dal 17 novembre con la fascia pomeridiana del sabato alle 14:10 su Canale5. Fino a poche ore fa conoscevamo con certezza solamente i nomi dei professori di ballo, e la cattedra vede la storica insegnante Alessandra Celentano, Veronica Peparini e una new entry che non è un volto nuovo in tv e soprattutto è un ballerino e un coreografo di ...

Amici - il colpo pazzesco di Maria De Filippi : il nuovo maestro di canto? Proprio lui : Bomba del sito televisivo Davide Maggio. Tra le new entry della squadra dei prof di Amici 18 , accanto a Rudy Zerbi e Alex Britti, siederà Stash , il cantante della band The Kolors che aveva vinto ...

Milly Carlucci e la sfida a Maria De Filippi : «Vieni a Ballando con le Stelle». E Amici chi lo conduce? : Milly Carlucci e la 'proposta indecente' a Maria De Filippi . Ieri sera Milly, ospite a Tale e Quale Show , ha lanciato la sfida televisiva dell'anno. La conduttrice vorrebbe che Maria De Filippi ...

Amici - Maria De Filippi rivoluziona il cast : l'indiscrezione - in trasmissione un nome stellare : Non ci sono dubbi: Maria De Filippi , per il suo Amici , punta sempre al meglio. E per questo avrebbe, quasi, convinto Mediaset a spostare il programma dalla collocazione del sabato sera. Ma non è ...

Grande Fratello Vip 2018 news : un nuovo meccanismo per il reality di canale 5. L’idea è di “copiare” Amici di Maria De Filippi : Il Grande Fratello Vip 2018 cambia meccanismo? Le ultime news sul reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini – gli unici che rimarranno alla conduzione(visto che si era parlato di una conduzione D’urso per la puntata di Giovedì) – copierà il talent Amici di Maria De Filippi? Grande Fratello Vip raddoppia: due puntate in settimana per il reality di canale 5 Non è una novità che il reality targato Endemol quest’anno ...

Gossip Amici 18 : Maria De Filippi vorrebbe Marco Mengoni come giudice del serale : Marco Mengoni sbarca ad Amici? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del talent show da quando il settimanale Oggi ha raccontato di uno strano incontro che ci sarebbe stato tra il cantante e un collaboratore di Maria De Filippi. Stando a quello che si vocifera sul web in queste ore, la conduttrice Mediaset starebbe corteggiando da anni il romano: il desiderio della donna sarebbe quello di annoverare l'amato cantautore nel cast del ...

Marco Mengoni giudice di Amici? Maria De Filippi lo vuole nel cast : tutti i dettagli : Marco Mengoni sbarca ad Amici? Maria De Filippi lo vuole come giudice al serale Continua il toto nomi sui personaggi che, a partire dalla prossima edizione, entreranno a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come professori o giudici al serale. L’ultimo su cui molti stanno puntando, al momento, pare essere Marco […] L'articolo Marco Mengoni giudice di Amici? Maria De Filippi lo vuole nel cast: tutti i dettagli proviene da ...

Eleonora Giorgi : “Maria De Filippi paga poco mio figlio Paolo”. Lui : “Io sono soddisfatto”. E la redazione di Amici interviene per precisare… : “Evidentemente la reclusione dà le traveggole”. Eleonora Giorgi si è lasciata un po’ troppo andare dentro la Casa del Grande Fratello Vip e, forse dimenticandosi delle telecamere, alcune volte ne ha sparate grosse. La più famosa è quella su Zucchero (“L’ho visto tutto ubriaco, zozzone…”), ma anche sul figlio Paolo Ciavarro ha detto qualcosa che ha infastidito il giovane rampollo, che infatti ora parla di traveggole, e pure la ...