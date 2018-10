Amelia | suo figlio e quelle scarpe lasciate nell’angolo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Era dicembre, quando* mi raccontò di avere un tumore al seno. Parlammo a lungo, mentre i nostri figli di 5 e 9 anni giocavano a rincorrersi sereni tra le luci dei lampioni del porto antico di Genova. Ricordo la sua paura mentre mi confidava di essere malata e allo stesso tempo la determinazione mentre esplicitava la sua intenzione di non sottoporsi ad alcun approfondimento, visita e cura. Nessun ciclo di chemio, nessun “vivisezionamento”. Usò proprio questa espressione. Provai con delicatezza a metterle davanti altre prospettive, e tutte le cose che si dicono a una persona che ha il cancro. Ma ricordo anche che una parte di me la capiva. Ho anche pensato che avesse coraggio e poi che non lo avesse, ma in fondo che importava… Coraggio o no era una scelta, la sua. Inevitabile fu la condivisione tra noi del pensiero verso quel bambino che giocava e ogni tanto si ...