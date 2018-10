Ambiente | in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 m² di verde urbano

Qualità delle scuole. Verbania 1° in Piemonte - 9° in Italia nel Rapporto Ecosistema Scuola annuale di Lega Ambiente : Il Rapporto Ecosistema Scuola è stato presentato in apertura del Forum, che si è tenuto oggi a Napoli sul mondo della Scuola, promosso da Legambiente insieme a Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto ...

Ambiente - Animalisti Italiani : riportare la questione ecologista nell’agenda politica : “Animalisti Italiani chiedono alla Leopolda e al Pd di riportare la questione ecologista come questione culturale nel dibattito politico. La difesa dell’Ambiente non è solo una questione politica, ma un atto di responsabilità verso le future generazioni“: così in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus. “Abbiamo inviato una richiesta d’incontro all’on. Maurizio Martina, segretario nazionale del Partito ...

Ambiente - Ischia Clean Blitz : dal 22 al 27 ottobre la più imponente operazione italiana di tutela dei fondali marini : “A Lacco Ameno c’è un parco boe con ormeggi ecocompatibili. Fondamentale la tutela dei fondali di Posidonia. Sentiamo come prioritario il dovere di assicurare ai turisti e ai residenti le migliori condizioni per la fruizione del nostro habitat naturale nel rispetto delle biodiversità”. Lo ha dichiarato Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, che con tutti gli altri i Comuni di Ischia, sarà parte dell’operazione Ischia Clean Blitz per tutelare ...

Ambiente - Ministro Costa : le Guide Escursionistiche “raccontano l’Italia nel Mondo ed al Mondo” : “Le Guide Ambientali Escursionistiche sono quelle che raccontano l’Italia nel Mondo ed al Mondo. Sono quelle che incrociano lo sguardo appassionato in tutti i cittadini del Pianeta e non soltanto italiani e che consentono a loro di fare un percorso di conoscenza ma di quella conoscenza antica, stratificata che vuol dire conoscere fino in fondo, masticare, digerire la natura ed averne il pieno rispetto. Una conoscenza non mordi e fuggi ma quella ...

Ambiente - Arpa : in Friuli Venezia Giulia le concentrazione radon tra più alte in Italia : Sono stati presentati oggi al teatro Modena di Palmanova i primi risultati del “Progetto radon, misure per 1.000 famiglie“, avviato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente a inizio ottobre 2017. L’indagine territoriale sul radon ha confermato quanto già rilevato in precedenti indagini territoriali, ossia che il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni Italiane con le più elevate concentrazioni medie ...

Marcia Pace : LegAmbiente - lottare insieme per Europa e Italia solidale : Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Per la gravità della situazione, è indispensabile far sentire la voce di tutti coloro che lottano per un’Europa e un’Italia solidale pacifica e accogliente. E per questo siamo qui".Così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, commenta la partecipazione alla Marcia del

Nell'ambito del Festival della Diplomazia : 1988-2018 Ambiente - Cambiamenti climatici - Acqua. le Sfide della Diplomazia sulla scena italiana e ... : Se, però, il ruolo ricoperto dai media è di primaria importanza per dare forma all'opinione pubblica su questi temi e fare da tramite tra il mondo della scienza e quello della politica e dell'...

LegAmbiente - 23mila rifiuti raccolti in 71 parchi italiani : “Tre ogni metro quadrato. Il 37% sono mozziconi di sigaretta” : In 71 parchi pubblici di tutta Italia, ampi come 6 piscine olimpioniche, ci sono più di 23mila rifiuti di ogni tipo e forma, gettate da incivili o trasportate dal vento. Una media nazionale di 3 rifiuti ogni metro quadrato. È quanto emerge dalla prima indagine nazionale “Park Litter 2018” sui rifiuti nelle aree verdi urbane realizzata da Legambiente, nell’ambito della campagna “Puliamo il Mondo”, in parchi ...

Ambiente : in Italia l’86% delle aziende ha obiettivi per ridurre la CO2 : In Italia l’86% delle aziende ha fissato obiettivi precisi e concreti per ridurre le proprie emissioni di CO2, e il 96% di queste ha affrontato i temi sul clima in Consiglio di Amministrazione. E’ quanto emerge dal rapporto della Cdp (organizzazione no profit di consulenza ambientale alle imprese) sull’impatto ambientale nel panorama Italiano, presentato a La Spezia nel corso dell’evento organizzato dall’agenzia ...

Ambiente - Coldiretti : domani arriva l’Arca di Noè dell’agricoltura italiana : Una vera e propria Arca di Noè dove scoprire, i cibi, le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica sarà aperta all’inaugurazione al Villaggio della Coldiretti nella Capitale L’appuntamento è a Roma al Circo Massimo dove accorreranno decine di migliaia di agricoltori dalle diverse regioni a partire dalle ore 8 di domani venerdì 5 Ottobre, per far conoscere ...

Ambiente : sondaggio - il 94% degli italiani preoccupato per la qualità dell’aria : L’emergenza smog e l’inquinamento atmosferico preoccupano gran parte degli italiani: ben il 94% si dice ‘preoccupato’ per la qualità dell’aria e il 39% ‘molto preoccupato’. E’ quanto emerge dal sondaggio Lorien Consulting, presentato oggi a Roma, in occasione del convegno Green Mobility durante il quale LegAmbiente, nel giorno in cui in alcune città scatta lo stop ai diesel più vecchi, ha illustrato dieci proposte ...

Ambiente - emissioni : la maggioranza degli italiani sogna l’auto elettrica : Secondo un’indagine della Ong Transport & Environment, condotta su un campione di 4.500 persone in 9 Paesi dell’Ue (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Svezia, Ungheria, Polonia), per il 56% degli italiani la prossima auto nuova sarà probabilmente elettrica e per il 38% l’UE dovrebbe imporre zero emissioni per le vetture entro il 2030. Il sondaggio arriva a pochi giorni dal voto dell’Europarlamento ...

Ambiente : Italia prima in Europa per mercato delle auto ecologiche : Il rapporto “L’industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018” realizzato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica, ha rilevato che l’Italia è al primo posto in Europa per i volumi di vendita dei mezzi a Gpl, metano, ibridi o elettrici puri, che hanno rappresentato l’11,7% del mercato nel 2017, in crescita del 24% sui volumi del 2016. Per quanto invece riguarda la quota di mercato, ...

Giorgio Vacchiano - l'italiano «incoronato» da Nature : «Ho rifiutato offerte dall'estero - volevo impegnarmi per l'Ambiente in Italia» : ... scelti da Nature analizzando il database di tutte le riviste scientifiche che fanno capo alla testata perché «stanno lasciando il segno nella scienza», «Il mondo ai loro piedi» si intitola ...