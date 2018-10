Alluvioni | perché mettersi in auto non è mai una buona idea

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Se si eccettua la tragedia del canyon sul Pollino – tuttora irrisolta tra imprevidenza e pericolosità naturale in una geografia e circostanze del tutto particolari – l’estate italiana è stata risparmiata dai disastri alluvionali che, al contrario, hanno colpito mezzo mondo. Chi mi telefonò pochi minuti dopo il crollo del ponte di Genova, lo fece immaginando l’impatto di una piena del torrente Polcevera dovuta al temporale estivo di quella mattina. Non a caso, il record italiano delle precipitazioni nelle 24 ore, quasi un metro d’acqua, fu registrato nel 1970 quattro chilometri a monte di quel ponte. A caldo, nessuno aveva pensato a quel ponte così alto sul fiume, né a deficit strutturali o manutentivi. Le piogge torrenziali che hanno flagellato a più riprese l’Europa mediterranea in ottobre, hanno colpito con la massima intensità varie località europee, dalla Grecia alla ...