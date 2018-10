Allerta meteo | il pasticcio bollettini | scuole aperte con 7 codici arancioni

Allerta meteo Estofex - la goccia fredda alimenta il maltempo al Sud con nubifragi - grandine e trombe marine : Allerta Meteo – Dopo una giornata di maltempo e piogge torrenziali su molte aree del Sud Italia, oggi, martedì 23 ottobre, il maltempo andrà a concentrarsi più verso l’estremo Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi, importanti avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, Malta, Grecia, Turchia meridionale, Cipro, Libano e Siria per nubifragi e grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di ...

Allerta meteo Puglia : rischio idrogeologico e idrologico - criticità “arancione” per temporali : La protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo gialla e arancione valida fino alle 15 di oggi, per rischio idrogeologico e idrologico per temporali localizzati: previste “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati su settori interni meridionali della Puglia; i fenomeni saranno accompagnati da ...

Allerta meteo Estofex : Sud Italia a rischio nubifragi : Allerta meteo Estofex - Insiste il maltempo al Sud! Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre)...

Meteo - maltempo al sud : Allerta rossa in Calabria : Violenti temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali, soprattutto in Calabria, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa.Continua a leggere

Meteo - Allerta 'infinito' per la Sicilia : i sindaci chiudono le scuole nel Messinese : CATANIA - Mentre ancora le zone alluvionate dell'Isola si leccano le ferite, non si allenta la morsa del maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato un bollettino di ...

Allerta meteo Basilicata : maltempo e piogge - allagamenti nel Materano : La Protezione civile della Basilicata ha confermato anche per la giornata di domani, sino alla mezzanotte, l’Allerta arancione su quasi tutta la regione per rischio idrogeologico per temporali. Le previsioni per la regione riguardano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporali, sui settori meridionali della Basilicata, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere ...

Maltempo Sud : Allerta meteo Rossa Calabria : Allerta Rossa della Protezione Civile sul Versante Jonico Settentrionale della Calabria, Arancione su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 23 ottobre, Allerta Rossa sulla Calabria ionica. Allerta arancione su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria mentre l’Allerta sarà gialla su tutto il sud. Regione Calabria ELEVATA ...

Allerta meteo Calabria : scuole chiuse domani Martedi' 23 Ottobre in diversi comuni per maltempo : Come illustrato in questo articolo, la situazione meteo volge verso un marcato peggioramento atmosferico sulla Calabria per via del vortice depressionario in azione sull'Italia centro-meridionale che...

Allerta meteo - forte maltempo al Centro/Sud : Martedì 23 Ottobre scuole chiuse in molti comuni - ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Martedì 23 Ottobre, in molti comuni del Centro/Sud colpito dall’ondata di maltempo: la protezione civile ha lanciato un nuovo allarme che prevede la criticità “Rossa” nella Calabria jonica settentrionale, “Arancione” e “Gialla” su tutto il resto del Centro/Sud (qui i bollettini completi). Di seguito l’elenco (AGGIORNATO in tempo reale) dei comuni in ...

Allerta meteo Sicilia : temporali e maltempo per le prossime ore - criticità arancione : La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino di Allerta meteo gialla e arancione per domani sia per il rischio idrico sia per il rischio idro-geologico. Con riferimento alle precipitazioni, il Bollettino prevede “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta meteo - forte maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : Allerta maltempo al Sud - le zone piu' colpite : Nella giornata di domani avremo lo spostamento della bassa pressione attualmente presente sul basso Tirreno verso lo Ionio, con conseguente maltempo sulle regioni meridionali. Precipitazioni...

Allerta meteo in 4 regioni. Nuova alluvione nel catanese : Piogge torrenziali, forte vento, vasti allagamenti provocati in pochi minuti. Il maltempo sta provocando danni enormi nelle regioni del sud. L'area maggiormente colpita in queste ore è la Sicilia ...

Allerta meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento forte in montagna : La situazione Meteorologica che interesserà il Veneto comporterà dal pomeriggio di domani fino alle prime ore di giovedì 25 ottobre un’intensificazione dei venti da nord sui rilievi, che saranno da tesi a forti, molto forti in alta quota. Mercoledì sono previsti episodi di foehn con forti raffiche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane. Alla luce delle condizioni Meteo attese, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ...