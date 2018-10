Allerta massima in Messico | in arrivo il devastante uragano Willa di categoria 5

Oman : uragano Labban si avvicina alla costa - massima Allerta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il ciclone Luban si avvicina alle coste dell’Oman : massima Allerta : Il ciclone Luban, proveniente dall’Oceano Indiano, punta dritto verso le coste dell’Oman, dove vi è allerta è massima fino a sabato. Luban interesserà coi suoi effetti anche lo Yemen del sud, inclusa l’isola di Socotra, prima di proseguire la sua corsa verso la Somalia. A causa dell’arrivo del ciclone, nelle regioni meridionali dell’Oman le scuole sono state chiuse e le istituzioni locali hanno emesso bollettini di ...

Maltempo - Allerta rossa in Liguria : massima attenzione sul Ponte Morandi : E’ allerta Maltempo in Liguria e scatta subito il potenziamento del presidio territoriale nella zona del crollo del Ponte Morandi. Lo ha deciso il Centro operativo comunale di Genova, prevedendo in Valpolcevera una pattuglia di volontari per il monitoraggio rivi e sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta (l’intera giornata di giovedi’). Sono inoltre sospese le operazioni di ...

Allerta meteo massima in Sardegna : enorme MCS in arrivo - saranno ore difficili : Impressionante fase di maltempo per la Sardegna, diramata l'Allerta meteo rossa. Grosso MCS a breve sull'isola. Il maltempo non accenna a placarsi sulla Sardegna dopo i gravi danni registrati oggi a...

Maltempo - massima attenzione in Sardegna : è Allerta rossa - ponti crollati e allagamenti - è una situazione esplosiva [FOTO] : 1/12 ...

Maltempo - massima attenzione il Liguria : Allerta rossa nel Ponente Ligure : Diventa rossa l’allerta per l’estremo Ponente Ligure: lo comunica Arpal. In quella zona della Liguria è allerta gialla sino alla mezzanotte, poi arancione fino alle 3 di domani e rossa fino alle 15. Di nuovo arancione sino alle 18 e gialla sino alle 20. Nessuna modifica per le altre zone, che restano in allerta arancione dalla mezzanotte di oggi. Per il Ponente, l’innalzamento al livello rosso dei piccoli e medi bacini – ...

In Sardegna l'Allerta meteo è massima. Si teme per la notte di nubifragi : Allagamenti, strade interrotte, case evacuate, disagi per i voli e tutti i collegamenti: la Sardegna meridionale è stata spazzata da un'ondata di maltempo che ha fatto scattare l'allerta rossa, il livello più alto, fino alla giornata di domani. La forte perturbazione atlantica che ha già causato una decina di morti a Maiorca, nelle Baleari, sta raggiungendo il nord-ovest della penisola, in particolare la ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani Allerta rossa - massima precauzione” : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani Allerta rossa - massima : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Alluvione lampo su Catania - strade ridotte a fiumi. Massima Allerta [VIDEO] : Violenti nubifragi in atto sulla Sicilia orientale, colpita nuovamente Catania ma attenzione alle prossime ore. Dopo le prime avvisaglie di ieri su Catania (VEDI QUI) il maltempo è ora pronto a...

F1 - una minaccia incombe su Suzuka : Allerta massima in vista dell’arrivo del super tifone Kong Rey : Sul Giappone è in arrivo la venticinquesima tempesta di questa tribolata stagione, rischio piogge torrenziali in occasione del week-end di Suzuka Un super tifone minaccia il week-end di Suzuka, circuito su cui si correrà domenica il Gp del Giappone. Gli esperti hanno annunciato l’arrivo di Kong Rey, la venticinquesima tempesta di questa stagione, caratterizzata da venti che soffiano ad oltre 260 km/h. LaPresse/Photo4 La traiettoria ...

Uragano «Medicane» - Allerta massima : gli aggiornamenti e gli effetti sull'Italia : Arrivano aggiornamenti in merito all'Uragano «Medicane», considerato la «la più grande tempesta di sempre del Mediterraneo», e ai possibili effetti sull'Italia....

