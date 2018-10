Allegri | Sì | è una Juve da Champions Ma volevo il 2-0

Allegri avvisa la Juve : "Piatek è una sorpresa - ma noi dobbiamo vincere per allungare" : Massimiliano Allegri, quanto può essere stimolante stabilire il nuovo record di vittorie iniziali della Serie A? 'Non è questione di tenerci, ma questi momenti sono pericolosi. Quando si viene da 8 ...

Juventus - Allegri : “In porta nessuna sorpresa. Dybala? Giocherà - il Genoa…” : Dopo la striscia di dieci vittorie tra campionato e Champions League, Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa della sfida interna contro il Genoa rispondendo alle domande riguardanti la formazione: “L’unico che riposerà certamente è Chiellini. Dybala Giocherà devo valutare le condizioni dei centrocampisti” Allegri ha voluto […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri si schiera con Cristiano Ronaldo : “gli siamo vicini” - poi un focus sugli infortunati : Massimiliano Allegri ha le idee chiare sulla querelle Cristiano Ronaldo, ma anche sugli obiettivi della Juventus in questa annata importantissima Massimiliano Allegri si schiera senza mezzi termini al fianco del suo campione Cristiano Ronaldo. La Juventus ha una linea molto chiara in merito alla questione del presunto stupro, quella di difendere a spada tratta il talento portoghese, almeno sino a prova contraria. “Credo che Cristiano vada ...

Juventus - Allegri soddisfatto : 'Una delle migliori partite giocate finora' : 'Devo dire bravi ai ragazzi, hanno fatto una delle migliori partite finora. Era una gara difficile, ma l'abbiamo dominata dominata, concedendo quasi nulla all'Udinese e creando tanto'. Così l'...

Juventus - conferenza ricca di Allegri : il caso Cristiano Ronaldo - gli infortunati e la formazione anti-Udinese : Cristiano Ronaldo e tanto altro all’interno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara contro l’Udinese “Cristiano Ronaldo sta bene. Lo conosco da 3 mesi, ma posso dire che nella sua carriera ha sempre dato prova di professionalità in campo e fuori, ed è anche impegnato nel sociale. Quanto a domani, è pronto per rientrare. Sapevo che Cristiano non sarebbe andato in Nazionale, lo ha concordato con ...

Juve - Allegri insegna : 'Calcio? Non è una scienza - è conoscenza. Ai ragazzi...' : Il coach della Juventus ha spiegato: ' Il calcio? Non è fatto di schemi, non è una scienza, ma è uno sport di conoscenza, nel quale si deve insegnare ai giocatori, fin da ragazzini, a pensare ...

Max Allegri è una furia e si sfoga contro Bernardeschi : “Doveva fare gol - c…!”. Poi il riferimento alla Fiorentina… : Durante la partita di Champions League contro lo Young Boys, Massimiliano Allegri è stato protagonista di uno sfogo, piuttosto colorito, nei confronti di Federico Bernardeschi: “Era un passaggio, doveva fare gol, caz…” ha detto rivolto verso la panchina. “Ora lo tolgo” ha aggiunto, prima di fare riferimento alla ex squadra in cui militava Bernardeschi, la Fiorentina. La Juventus ha comunque vinto per 3 a ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo e Dybala hanno bisogno di giocare. Kean? E' una possibilità" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Bologna