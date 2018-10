Alla ricerca dell' immortalità | verso i 120 | 150 | 200 anni?… l' opinione di Rita Faletti

TV - Rai5 : “Alla ricerca dello Hobbit” nella foresta di Brocéliande : La leggenda di Merlino può aver ispirato la figura di Gandalf, celebre personaggio de “Il Signore degli Anelli” nato dalla penna di Tolkien? È l’interrogativo da cui prende le mosse il secondo episodio della serie “Alla ricerca dello Hobbit”, in onda lunedì 22 ottobre alle 13.25 su Rai5. Per scrivere i suoi romanzi, Tolkien ha tratto ispirazione da leggende che affondano le radici nella cultura europea antica. John Howe, l’illustratore che ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Frank Chamizo Alla ricerca del bronzo. Incontrerà Burroughs? : La cavalcata di Frank Chamizo verso la finale della categoria 74 kg della Lotta libera maschile ai Mondiali di Lotta di Budapest si è bruscamente interrotta nel penultimo atto: l’azzurro ieri in semifinale ha ceduto al russo Zaurbek Sidakov per 2-3 ed oggi dovrà cercare di conquistare con tutte le sue forze la medaglia di bronzo. Eppure il cammino di Chamizo fino a quel punto della rassegna era stato praticamente perfetto: agevoli successi ...

Alla scoperta dei misteri di Mercurio con BepiColombo : un lungo viaggio Alla ricerca di risposte [VIDEO] : In questo numero di Space Euronews ci porta ad osservare da vicino uno dei pianeti più misteriosi del Sistema Solare: Mercurio. Un nuovo veicolo spaziale inizia oggi il suo viaggio per andare a studiare il pianeta più vicino al Sole. ?”Con BepiColombo finalmente avremo il quadro completo di Mercurio,” spiega Jörn Helbert del Centro Aerospaziale tedesco DLR. “Con Messenger abbiamo visto l’emisfero settentrionale, a tratti ...

Lombardia è ricerca - l'ISIS Bernocchi sarà premiato Alla Scala : Ad ispirare i ragazzi sono stati anche i recenti fatti di cronaca. Il prototipo, infatti, nasce per monitorare lo stato di salute dei binari ferroviari. L'obiettivo del TSA è di migliorare le ...

Politica : Tornatore - oggi Alla continua ricerca di tweet - La Torre sia esempio : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "oggi vivo il disorientamento che vivono tutti e mi capita di pensare: ‘Pio La Torre avrebbe mai inseguito la sparata grossa per avere un momento di consenso?’. Sarebbe stato impossibile, avrebbe determinato la fine della sua carriera Politica. La sua storia rappresent

Big Data - le trappole per la ricerca : dAlla fretta del profitto al potere di Google : Cosa vuol dire usare i Big Data in ambito scientifico? Qual è l’impatto dei colossi dell’hi-tech nella gestione delle informazioni? E i dati raccolti sui social media quanto sono affidabili? Sabina Leonelli, docente di filosofia e storia della scienza all’Università di Exeter, affronta il tema in La ricerca scientifica nell’era dei Big Data (Meltemi), in uscita il 18 ottobre, per capire a che punto siamo nel dibattito e nell’utilizzo ...

La campagna elettorale di Moscovici : domani in Italia da Tria e Mattarella - Alla ricerca di un futuro : Non c'è solo la manovra economica Italiana da 'governare'. C'è un futuro da trovare. Pierre Moscovici è attivissimo nell'ultimo periodo. Da commissario per gli Affari economici è stato uno dei primi a bacchettare il governo Conte sulla legge di bilancio. Ma stavolta il suo lavoro di commissario si intreccia prepotentemente con la campagna elettorale per le europee 2019: un affare che riguarda tutti i leader Ue e che ...

ZeniMax Online Alla ricerca di personale da impiegare su una "nuova entusiasmante IP" per PC e console : Grazie alla segnalazione di Videogamer, apprendiamo che lo sviluppatore di The Elder Scrolls Online sta offrendo un posto di lavoro per un Core Tech Programmer. Chi otterrà il lavoro dovrà contribuire a creare "una nuova entusiasmante IP" per ZeniMax Studios Online.Da quanto emerso su ResetEra, non ci sono molti altri dettagli sul misterioso progetto, tuttavia, è interessante notare che la posizione di lavoro favorisce chi ha già avuto ...

Gli sviluppatori di Shadow of Mordor sono Alla ricerca di uno scrittore appassionato di fantascienza : Gli sviluppatori di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sono alla ricerca di uno scrittore "amante della fantascienza", riporta PCgamesn.Come possiamo vedere lo studio che ha portato l'epica fantasy di J.R.R. Tolkien sembrerebbe essersi orientato verso una direzione differente per il suo prossimo progetto, ovvero quella fantascientifica.In un annuncio di lavoro viene infatti richiesto "Uno scrittore esperto e altamente qualificato per unirsi ...

Lavorare Alla Juventus - il club ricerca Sales Assistant per i negozi ufficiali : È disponibile una nuova opportunità da cogliere al volo per chi desidera realizzare il sogno di Lavorare alla Juventus. Il club bianconero, per la sede di Torino dove è presente l’headquarter della società, è infatti alla ricerca di una serie di Sales Assistant appartenente alle categorie protette secondo la Legge 69/99 da inserire all’interno dei […] L'articolo Lavorare alla Juventus, il club ricerca Sales Assistant per i ...

Lyst - il motore di ricerca dedicato Alla moda : Immagina di poter cercare un maglione o una giacca come se tu stessi cercando qualcosa su Google, restringendo le ricerche in base a brand, prezzo, taglia, materiale o colori. È questa l’idea alla base di Lyst, il motore di ricerca dedicato al mondo fashion appena sbarcato sul mercato italiano. Avendo aggregato i risultati di oltre 830 negozi online con 675mila prodotti e 2165 brand, basterà collegarsi al portale per trovare il prodotto ...

Sanità : Pfizer e H-Farm Alla ricerca di startup per la salute del futuro : Treviso, 15 ott. (AdnKronos) - Un Healthcare Hub che unisca innovazione, cultura digitale, formazione e ricerca medico-scientifica: è la visione del futuro di Pfizer che, per sviluppare e mettere a punto le soluzioni più all’avanguardia in ambito medico, è alla continua ricerca di partner qualificat

Sanità : Pfizer e H-Farm Alla ricerca di startup per la salute del futuro (2) : (AdnKronos) - Si tratta di: Fibricheck, un’app che monitora il ritmo cardiaco per identificare precocemente irregolarità e disturbi. Non un software qualunque, ma un programma validato clinicamente e pensato per essere prescritto dai medici come un normale esame diagnostico; Farmosa, una soluzione i

Indagine su Traini - 'il peggiore di tutti' - Alla ricerca dell'umanità perduta : ... maschio, frustrato, espropriato, fascista, in credito col mondo. E però, a raschiare: bianco. " L'uomo bianco , l'indigeno italiano, era l'unico protagonista che ancora mancava nel racconto del ...