Alimenti: cervello giovane e smart, ecco cosa mangiare

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dimmimangi e ti dirò quanto sei. “Quello che mangiamo determina la qualità dei nostri neuroni: il cibo influenza concentrazione, performance, memoria. La buona notizia è che per aiutare il nostroa non invecchiare possiamo cercare di influenzare le performance dei neuroni, cominciando da giovani. Ed è possibile rallentare il declino cognitivo di 7 anni e mezzo, solo con la dieta giusta”. Paola di Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione, autrice di ‘Mai più a dieta. Salute e longevità con la medicina di precisione’ (Bur Rizzoli). “Grasso addominale e picchi di insulina – dice l’esperta all’AdnKronos Salute – sono nemici giurati del, nutrito invece da acidi grassi come il Dha, gli Omega 3 e l’Epa”. Acidi grassi “contenuti in salmone, sgombro e pesce azzurro: servono a ...