Alex Zanardi | La mia Olimpiade l' ho vinta nel letto di ospedale La vita mi ha dato

Bebe Vio - Alex Zanardi - Martina Caironi e la forza che vince ogni avversità - : Ed era già pronto per riavvicinarsi al mondo delle corse. «Se mi dovessi rompere di nuovo le gambe, questa volta basterebbe soltanto una chiave a brugola per rimettermi in piedi»: con questo spirito ...

Moto2 - Alex Zanardi va controcorrente : “Fenati? Deve essergli data la possibilità di riscattarsi” : Alex Zanardi ha parlato del caso Fenati, chiedendo alla MV Agusta di dare la possibilità al pilota di riscattare il suo brutto gesto Un gesto brutto, utile anche a migliorare. Si dice che dagli errori si impara, potrebbe farlo anche Romano Fenati, protagonista del caso che ha spaccato la Moto2. LaPresse/Alessandro La Rocca Il pilota italiano ha premuto il freno della moto di Manzi a 200 km/h, un comportamento da condannare certo, ma che ...

Le due vite di Alex Zanardi - dalla Formula 1 alle paralimpiadi : Bisognerà aggiornare i record, ma intanto, il lavoro di Alex a quattro mani con Gianluca Gasparini , giornalista della Gazzetta dello Sport, è uno dei più godibili nel genere sportivo. Il campione ...

Alex Zanardi nuovo record del mondo nella competizione Iron man : “Nei miei sogni migliori non sarei arrivato a tanto” : I suoi record non si contano, la sua forza nemmeno. A un anno dall’aver stabilito un primato straordinario – cioè essere il primo paratleta a scendere sotto le nove ore nella competizione Iron man – Alex Zanardi è riuscito a migliorare ulteriormente la sua performance: nuovo record mondiale per la categoria disabili e quinto su quasi 3000 atleti normodotati in gara. In un tweet la felicità del campione per il nuovo ...

Ironman a Cervia - per Alex Zanardi un altro record : «Oltre i miei sogni» : Alex Zanardi ha conquistato il record del mondo della categoria disabili all'Ironman di Cervia. La gara mette insieme 3,8 km di nuoto, 180 di bici e 42,2 di corsa: percorso che il campione ha impiegato otto ore, 26 minuti e sei secondi per ...

Alex Zanardi demolisce il record del mondo paralimpico nell’Ironman : A Cervia, unica tappa italiane nel circuito mondiale, Alex Zanardi ha chiuso al quinto posto assoluto. Nella gara dell'Ironman vinta dal tedesco Andi Boecherer (8h01’50”), l'italiano è arrivato in 8h26’06. Un risultato che migliora di oltre mezz'ora il primato mondiale paralimpico. "Sono al settimo cielo. Dopo tanta fatica restano la gioia e bellezza di un risultato del genere", ha raccontato dopo la prova.Continua a leggere

Triathlon - Ironman Italy : Alex Zanardi è quinto assoluto e stabilisce un nuovo record : Alex Zanardi si conferma mito assoluto. Nell'Ironman Italy Emilia Romagna, a cui hanno preso parte 2700 atleti, ha chiuso con il quinto assoluto, normodotati compresi, ottenendo una prestazione da ...

Martina Caironi - Bebe Vio - Alex Zanardi "si espongono" al Musme : ... il Musme, mettendo a disposizione i supporti con cui hanno vinto gare di livello mondiale: la gamba con cui Martina si è sempre allenata per diventare la donna con protesi più veloce al mondo; il ...

Ironman Italy Emilia Romagna. Anache Alex Zanardi e Aldo Rock fra gli iscritti : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 I primi a partire subito dopo lo start saranno circa 70 atleti professionisti: 50 uomini e 20 donne provenienti da tutto il mondo si affronteranno per guadagnare la ...

Alex Zanardi quinto in gara due di DTM/ Video Misano : "Un'emozione incredibile - risultato epico" : Alex Zanardi, DTM di Misano: Video. Il pilota svela come guida senza le protesi e racconta alcuni dettagli della sua vita privata dove sottolinea che è un pantofolaio.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Alex Zanardi stupisce tutti a Misano - quinto in gara 2 con BMW nella tappa italiana del DTM : Per la cronaca, Paul Di Resta , Mercedes Amg C 63, aveva vinto gara 1 e con il sesto posto, ma con i punti del quinto perché Zanardi non compete nel DTM, ha assunto il comando del campionato ...

Alex Zanardi - DTM di Misano / Video - "Ecco come guido senza le mie protesi" : Alex Zanardi, DTM di Misano: Video. Il pilota svela come guida senza le protesi e racconta alcuni dettagli della sua vita privata dove sottolinea che è un pantofolaio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Alex Zanardi torna in gara a Misano senza protesi : Ritorno alle corse automobilistiche con un po' di delusione per Alex Zanardi, che ha concluso al 13/o e ultimo posto gara-1 di Dtm nel circuito di Misano Adriatico, al volante di una Bmw che ha ...

Dieci cose che non sapevi su Alex Zanardi : Zanardi torna a correre. Questa volta nello sport che gli ha procurato l’amputazione alle gambe. Ecco cosa ha svelato prima...