Alessandro Maria ha una rarissima malattia Si cercano donatori di midollo “Gli restano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Adsolo cinque settimane di vita. Occhi chiarissimi e viso angelico, per lui, bimbo di solo un anno e mezzo, è corsa contro il tempo. I genitori, la famiglia e tutta l’equipe di Admo, sono alla ricerca disperata diche possano aiutarenella sua partita più importante. Il piccolo bimbo è figlio di italiani ma vive a Londra. Ladi cui è affetto è linfoistiocitosi emofagocitica, comunemente conosciuta in medicina come HLH, unageneticache colpisce solo lo 0.002% dei bambini, e che non lascia speranze di vita senza trapianto diosseo con un donatore compatibile in tempi rapidissimi. Il destino di questo piccolo angelo, però, è legato a un filo: può essere sostenuto dalla solidarietà. La corsa contro il tempo ha un termine: il 30 novembre. Secondo i medici, infatti, molto probabilmentesolo ...