Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati Video | la donna che farà perdere la testa a

L'allieva 2 - conferenza stampa serie tv Rai1 con Alessandra Mastronardi - Lino Guanciale e Giorgio Marchesi : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'allieva, la serie tv di Rai1 con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. Nel cast anche Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Claudia Gusmano, Anna Dalton, Pierpaolo Spollon, Giselda Volodi, Francesco Procopio, Fabrizio Coniglio e Chiara Ricci. TvBlog la seguirà in tempo reale.La fiction, tratta dai best seller di ...

Ross McCall - il fidanzato di Alessandra Mastronardi / "Ha 10 anni più di me. Mi fa sentire al sicuro" : Ross McCall è il fidanzato di Alessandra Mastronardi. L'attrice si svela a Confidenze e ammette: "Ha 10 anni più di me, ma mi fa sentire protetta e al sicuro"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Alessandra Mastronardi parla finalmente del nuovo fidanzato Ross McCall : Il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi: l’attrice parla di Ross McCall A quasi un anno dall’inizio della loro frequentazione, Alessandra Mastronardi ha finalmente rotto il silenzio sul suo nuovo fidanzato. L’attore scozzese Ross McCall che ha preso il posto dell’irlandese Liam McMahon, per il quale l’italiana si è trasferita a Londra qualche tempo fa. Ora […] L'articolo Alessandra Mastronardi parla ...

L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi : ‘Alice brancola nel buio’. Anticipazioni : Alessandra Mastronardi è pronta pronta a rimettere il camice della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’Allieva, la fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy al via giovedì 25 ottobre alle 21.25 su Rai1. Un abile mix tra il giallo e la commedia sentimentale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che ha conquistato il pubblico con la prima ...

L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi : ‘Alice brancola nel buio’. Anticipazioni : Alessandra Mastronardi è pronta pronta a rimettere il camice della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’Allieva, la fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy al via giovedì 25 ottobre alle 21.25 su Rai1. Un abile mix tra il giallo e la commedia sentimentale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che ha conquistato il pubblico con la prima ...

Video anticipazioni de L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi parla della new entry Erika Lastella “una bella sorpresa” : Il mondo di Alice si estende. Nel Video anticipazioni de L'Allieva 2, Alessandra Mastronardi parla della new entry nel cast, Erika Lastella interpretata da Claudia Gusmano. L'attrice, che torna a vestire i panni della protagonista, ha dichiarato: "Alice nella seconda stagione de L'Allieva è sicuramente meno spaesata di quello che vuole dalla vita e da ciò che vuole da Claudio. Non posso dire molto, tranne che ci saranno nuovi personaggi che ...

Tagli di capelli autunno : il lob di Alessandra Mastronardi e il colore biondo scuro : L'autunno 2018 ormai è arrivato e con esso tanti nuovi Tagli di capelli da imitare. In particolare sarà di tendenza il lob pari, portato anche dalla bella attrice Alessandra Mastronardi. Adesso vedremo tutte le ultime novità. Alessandra Mastronardi è sempre pronta a lanciare nuovi hairstyle. Nell'ultimo periodo sta portando un bel lob pari, senza nessuna scalatura. Molte ragazze pensano che un Taglio pari sia molto noioso, ma niente di più ...

Anteprima L’Allieva 2 - Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : “Alice e Claudio - ancora odio e amore” (video) : In attesa de L'Allieva 2, Rai1 ha divulgato uno speciale video dedicato alla seconda stagione della fiction. Gli attori Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, insieme alla new entry Giorgio Marchesi, raccontano cosa aspettarsi dai nuovi episodi e parlano del rapporto tra loro. Dopo aver pubblicato il promo, la rete ammiraglia ha confermato che la seconda stagione arriverà dal 25 ottobre. La Mastronardi ha dichiarato che tra Alice e Claudio ...

Promo de L’Allieva 2 su Rai1 - Alice tra due uomini : Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi tornano dal 25 ottobre (video) : Finalmente è stato mostrato il Promo de L'Allieva 2 su Rai1. I nuovi episodi saranno trasmessi dal 25 ottobre, al termine della messa in onda di Non Dirlo al Mio Capo 2, e poi per sei giovedì consecutivi. Alessandra Mastronardi veste nuovamente i panni di Alice Allevi, la goffa ma intuitiva allieva di medicina legale. Nel finale della prima stagione, la nostra protagonista ha rifiutato la proposta di Arthur di andare insieme a Parigi, ...

Alessandra Mastronardi : «I miei viaggi intorno al mondo con Woody Allen in valigia» : Alessandra Mastronardi e Luca ArgenteroAlessandra MastronardiLuca ArgenteroLuca ArgenteroCristina ParodiPaola TuraniLudovica SauerAnna SafroncikLuca Argentero e Alessandra MastronardiChiara Maci e Ludovica SauerIl grande wall posto sopra la passerella indica i prossimi voli in partenza. Tra gli imbarchi immediati quello per Tokyo, Giappone, dove Falconeri, il brand di cachemire del gruppo Calzedonia, si dice pronto a sbarcare per aprire la sua ...

Torna Alessandra Mastronardi ne I Medici 3 e ritrova Lino Guanciale? Prime indiscrezioni sulla terza stagione : Ci sarà anche Alessandra Mastronardi ne I Medici 3. L'attrice italiana tornerà infatti a ricoprire i panni di Lucrezia Donati nella terza stagione. Con la messa in onda del secondo capitolo alle porte, giungono già le Prime indiscrezioni sul prossimo. Tra queste, si vocifera la presenza di Lino Guanciale. Se così fosse, rivedremo la coppia della fiction L'Allieva. Tuttavia, potrebbe trattarsi solo di una voce infondata e da prendere con le ...