Al via «Condé Nast Social Talent Agency»

vanityfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) È stata inaugurata martedì 23 ottobre, daItalia, la. Si tratta della prima agenzia di influencer al mondo a essere gestita da unae, più in generale, da un gruppo dell’editoria mainstream. Parte già con 27 influencer italiani e internazionali, affermandosi fin da subito come il più grande incubatore diin Italia. L’Agenzia rappresenterà e gestiràselezionati attraverso un approccio innovativo all’influencer marketing, che privilegia i profili più autentici – hashtag e parola d’ordine, #ShareReal– e le storie più interessanti, quelle di «inspired & inspiring people». Ovvero profili scelti non sulla base dei semplici numeri, ma della capacità di rappresentare, in modo «verticale» e specializzato, un realeo – atleti, attori, registi, fotografi – e quindi di porsi in modo credibile rispetto alle ...