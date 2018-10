Volley femminile - Nations League 2019 : svelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari Delle azzurre : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Ricordiamo che si gioca dal martedì al giovedì perché poi nel weekend si disputerà il torneo maschile. Si incomincerà il 21-23 maggio e si concluderà il 18-20 giugno prima della Final Six in Cina dal 3 al 7 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un ...

Al Delle Arti in scena le emozioni con la rassegna "Te Voglio Bene Assaje" : Le regie dei cinque spettacoli sono affidate a Ugo Piastrella, a Gaetano Stella e a Matteo Salsano. Tutte le scenografie sono curate dalla Bottega San Lazzaro, mentre le coreografie sono del ...

Wta Finals 2018/ Diretta Wozniacki Kvitova - Svitolina Pliskova streaming video e tv - orario Delle partite : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: Wozniacki-Kvitova e Svitolina-Pliskova sono le due partite che martedì 23 ottobre si giocano per il gruppo bianco nel Master di Singapore(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 03:30:00 GMT)

Basket Champions League 2019 : il calendario e gli orari Delle partite della settimana. Come vedere in tv Venezia - Avellino e Bologna : Tra domani e mercoledì riprende il cammino in Champions League di Venezia, Avellino e Bologna, tutte imbattute nelle prime due partite. La Reyer volerà in Repubblica Ceca per sfidare l’Opava alle ore 18:30 di domani, poco dopo, alle 20:30, toccherà alla Sidigas ospitare i polacchi dell’Anwil Wloclawek, mentre concluderà la terza giornata il match tra gli sloveni del Petrol Olimpija e la Virtus Bologna, in programma mercoledì alle ...

Basket EuroCup 2019 : il calendario e gli orari Delle partite della settimana. Come vedere in tv Trento - Torino e Brescia : Si disputerà tra domani e dopodomani la quarta giornata di EuroCup 2018-2019, torneo che coinvolge la Dolomiti Energia Trento, la Germani Brescia e la Fiat Torino. Il cammino delle squadre italiane sinora è stato a dir poco deludente, con 8 sconfitte su 9 partite disputate (unica vittoria di Trento all’esordio). La prima compagine impegnata sarà proprio quella allenata da Maurizio Buscaglia, impegnata domani alle 20:30 al PalaTrento contro ...

Wta Finals 2018/ Diretta Osaka Stephens - Kerber Bertens streaming video e tv - orario Delle partite (tennis) : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: orario delle partite che si giocano oggi nella seconda giornata nel Master di tennis femminile. E' il primo turno nel gruppo rosso(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:30:00 GMT)

Gol e autogol nella stessa partita : il club Delle 'strane' doppiette : Il calcio offre sempre una seconda possibilità, anche a chi si macchia di una terribile colpa come l'autogol. Il peggiore dei "peccati" calcistici - segnare nella propria rete, bucare il proprio ...

Prossimo turno Serie A - 10ma giornata : orari Delle partite. Le date ed il palinsesto tv (27-29 ottobre) : La decima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 27 ed il 29 ottobre. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 27 alle ore 15.00 l’Atalanta ospiterà il Parma, mentre alle ore 18.00 la Juventus andrà a giocare ad Empoli, infine alle ore 20.30 la Fiorentina farà visita al Torino. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 28 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Bologna. Trittico di ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate - livescore Delle partite : lo scontro in vetta. Gironi : RISULTATI SERIE D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite dei Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I in programma oggi 21 ottobre per la 6^ oppure 7^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Calendario Champions League calcio | Orari prossimo turno | Il programma Delle partite | Come vederle in tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà nei prossimi giorni: martedì 23 e mercoledì 24 ottobre andranno in scena le partite della terza giornata. Martedì alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa del Manchester United, e la Roma, che ospiterà il CSKA Mosca. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa del PSG, ed all’Inter, che farà visita al Barcellona. La ...

Viaggio a Partinico - la città Delle aggressioni agli stranieri : “Sono pericolosi. Vadano via - non c’è lavoro nemmeno per noi” : “Vattene di qui, sporco negro”. Quattro uomini aggrediscono con pugni e calci un 19enne senegalese, che ha la “colpa” di fermarsi in bicicletta davanti a un bar. È il 26 di luglio. nemmeno 20 giorni dopo, sette persone inseguono un van con a bordo sei migranti minorenni. Un uomo estrae la pistola e la punta contro l’educatrice alla guida: “Falli scendere, li ammazziamo tutti. Te li riporto in comunità ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score Delle partite (8^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell'ottava giornata di oggi, domenica 21 ottobre. Spicca il posticipo Lecce Palermo(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 05:13:00 GMT)

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate - livescore Delle partite. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite dei Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I in programma oggi 21 ottobre per la 6^ oppure 7^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:00:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score Delle partite (9^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:13:00 GMT)