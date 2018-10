Accordo per un incontro Putin-Trump : ANSA, - MOSCA, 23 OTT - Russia e Stati Uniti hanno raggiunto "un Accordo preliminare" per un incontro tra Trump e Putin l'11 novembre a Parigi a margine delle celebrazioni del centesimo anniversario ...

ANAS ha stretto un Accordo con il MIT : in arrivo l’applicazione per smartphone che supervisiona le infrastrutture : I continui controlli su strade, ponti e viadotti diventano, giorno dopo giorno, delle misure sempre più importanti per evitare delle possibili tragedie. ANAS, ovvero Ente […] L'articolo ANAS ha stretto un accordo con il MIT: in arrivo l’applicazione per smartphone che supervisiona le infrastrutture proviene da TuttoAndroid.

Alitalia - Accordo raggiunto per l'ingresso delle Fs : Roma, 23 ott., askanews, - Oramai mancano solo gli ultimi dettagli per la messa appunto dell'offerta vincolante delle Fs per l'acquisizione dell'Alitalia. A otto giorni dalla scadenza del bando di ...

Sicilia : 25 mln per riconversione industriale Gela - Accordo al Mise (2) : (AdnKronos) - Consistente l’impegno finanziario che ammonta complessivamente a 25 milioni di euro, di cui 15 milioni stanziati dal Mise e 10 milioni dalla Regione Siciliana. Alle aree di crisi di Venezia e Frosinone, per cui erano presenti i presidenti Zaia e Zingaretti, sono stati destinati rispett

Sicilia : 25 mln per riconversione industriale Gela - Accordo al Mise : Palermo, 23 ott. (AdnKronos) - Firmato oggi a Roma, nella sede del ministero dello Sviluppo economico, l’accordo di programma per l’attuazione del 'Progetto di riconversione e riqualificazione industriale' (Prri) dell’area di crisi industriale complessa di Gela, in provincia di Caltanissetta. L’acco

Anas - Accordo con il Mit di Boston per i controlli dei ponti : LAnas, che allinterno della propria rete stradale comprende oltre 13 mila tra ponti e viadotti, ha sottoscritto un Accordo con il Senseable City Lab Consortium del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, diretto dal professor Carlo Ratti, per lo sviluppo di nuove tecnologie per il monitoraggio delle infrastrutture stradali e per la conseguente programmazione della loro manutenzione. LAccordo permetterà allAnas (al momento ancora ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta Report : aggiornamenti shock - l”Accordo’ sugli striscioni contro Superga [VIDEO] : Questa sera su Report l’incredibile inchiesta sulla Juventus e le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. In basso un video di una intercettazione di febbraio 2014, qualche giorno prima del derby di Torino. Il security manager dei bianconeri Alessandro D’Angelo cerca di evitare lo sciopero degli ultras, e li aiuta a far entrare ...

Gruppo FCA - Accordo per cedere la Magneti Marelli per 6 - 2 miliardi : Il Gruppo FCA ha siglato un Accordo definitivo per cedere la Magneti Marelli alla Calsonic Kansei, azienda giapponese di componentistica di proprietà del fondo statunitense di private equity KKR. La cessione, dal controvalore di 6,2 miliardi di euro, pone fine a diversi mesi di trattative sempre sul punto di saltare a causa soprattutto delle divergenze sulla valutazione dell'azienda di Corbetta (Milano).Nasce un colosso della ...

Trump : 'Via gli Usa dall'Accordo nucleare con la Russia' - Mosca : passo molto pericoloso : Gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia . Lo ribadisce il presidente americano Donald Trump che accusa la Russia di averlo violato. "...

Decreto fiscale - Accordo Lega-M5s : via lo scudo penale - resta lo sconto per chi ha evaso fino a 100mila euro all'anno : E' quanto filtra dal Cdm secondo fonti di maggioranza M5s. L'accordo prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero.

