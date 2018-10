A Roma principesse e cavalieri per una notte con il gran ballo viennese

Principesse ‘green’ al Gran Ballo Viennese di Roma condotto da Chiara Giallonardo : Torna il glamour e la magia senza tempo del Gran Ballo Viennese di Roma , sabato 27 ottobre i riflettori si accendono nella splendida sede dell’Acquario Roma no, in Piazza Manfredo Fanti, nel Rione Esquilino. Giunto alla XII edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato dalla bellissima conduttrice Rai, Chiara Giallonardo , in video su Rai1 ogni sabato con Linea Verde Life. Il programma che da oltre mezzo secolo ...

Disney "sbianca" le sue due principesse. Polemiche globali e arriva la retRomarcia : Whitewashing: usare attori bianchi per rappresentare ruoli scritti per personaggi di colore o dai tratti somatici orientali. Non è la prima volta che succede nel mondo dorato dell'industria cinematografica americana. È un qualcosa che nasce a Hollywood negli anni in cui la questione razziale non era ancora stata risolta e si evidenzia soprattutto quando il ...