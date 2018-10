A Roma cede la scala mobile della metro Gravi tifosi Cska | uno perde un piede foto

Roma - cede scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - uno grave. Sono tifosi russi del CSKA Mosca. Incastrati nelle lamiere IL VIDEO DEL MOMENTO DEL CROLLO : cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. Sono 24 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Cede una scala mobile mentre passano tifosi del Cska - 24 feriti a Roma. Il video dell'incidente : (Articolo in aggiornamento) Una porzione di una scala mobile della stazione metro Repubblica della linea A a Roma ha ceduto causando il ferimento di 24 persone. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato determinato dalle intemperanze dei tifosi russi del Cska Mosca, diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la Roma. Ma alcuni tifosi russi la smentiscono. Un giornalista sportivo russo ha ...

