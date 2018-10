A Milano si giocherà alle 18 00 di domenica 11 novembre

Giani : "Abbiamo un grande potenziale. Milano se la giocherà con le quattro big" : L'esperienza c'è, la voglia di emergere anche. Manca solo la piena consapevolezza nei propri mezzi, da trasmettere con la sagacia di chi è stato un campione in campo e fuori. Andrea Giani è pronto a trascinare la Powervolley Milano il più in alto possibile; nessuno vuole parlare di scudetto, ma il progetto del presidente Lucio Fusaro è ambizioso: "E comunque sarà un campionato duro per tutti - ammette coach Giani, al secondo anno sulla panchina ...