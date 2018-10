A giudizio per furto a sua insaputa Per i giudici va assolto Il caso

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Garavaglia - un viceministro in attesa di giudizio : è imputato per turbativa d'asta : Il 4 dicembre 2011 è nominato Presidente della Commissione Economia del Parlamento del Nord. Alle elezioni politiche del 2013, XVII Legislatura, è nuovamente eletto al Senato della Repubblica in ...

Per Borse e Bond giudizio Moody's è positivo e Cina : Il sostegno, per il momento a parole, del governo cinese all'economia e ai mercati ha creato uno stato d'animo propenso al rischio, anche se le Borse sono suscettibili di cali improvvisi a seconda ...

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin a giudizio per il crac : Per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza il giudice per l'udienza preliminare Roberto Venditti ha rinviato a giudizio l'ex presidente Gianni Zonin e altri 5 imputati. Il processo si aprirà il ...

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin e gli ex vertici a giudizio per il crac : 350 parti civili. La difesa : “Nessuna prova” : Gianni Zonin come Ettore, l’eroe omerico, vittima designata di un’inchiesta che avrebbe lasciato fuori i veri responsabili del crac da un miliardo di euro? Non sono bastate le suggestioni degli avvocati difensori dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, per evitargli l’atteso, inevitabile rinvio a giudizio per un processo-monstre con circa 350 parti civili costituite, risparmiatori gabbati da un sistema ...

Omicidio Pamela Mastropietro - chiesto rinvio giudizio Oseghale/ Ultime notizie - attesa per udienza preliminare : Omicidio Pamela Mastropietro, chiesto rinvio giudizio Oseghale. Ultime notizie Macerata, attesa per udienza preliminare: accuse supportate da testimonianza ex compagno di cella(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:34:00 GMT)

L'inchiesta sull'abusivismo a Bagheria : chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Cinque (M5S) : Il politico, che si è autosospeso dai grillini, è anche accusato di abuso d'ufficio, falso ideologico, turbata libertà degli incanti, violazione del segreto d'ufficio

Quota 100 - M5s contro Boeri : “Vergogna - giudizio politico”. Lui : “Esigo rispetto per l’istituto e per chi lavora” : M5s va all’attacco del presidente Inps Tito Boeri durante l’audizione in commissione Lavoro. A intervenire il deputato pentastellato Davide Tripiedi, che si è scagliato per i numeri forniti dallo stesso Boeri su Quota 100. “È una vergogna”, ha attaccato Tripiedi rivolto al presidente dell’Inps. E ancora: “Ha dato un giudizio politico su Quota 100, questo è intollerabile”, ha aggiunto, attaccandolo ...

Abusivismo - chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco M5S di Bagheria : Il politico, che si è autosospeso dai grillini, è accusato di falso ideologico, turbata libertà degli incanti, violazione del segreto d'ufficio e abuso d'ufficio

Raoul Bova - per sorella ed ex moglie richiesta di rinvio a giudizio/ “Evasero il Fisco con una serie tv” : Raoul Bova, per sorella ed ex moglie richiesta di rinvio a giudizio: “Evasero il Fisco con una serie tv”. Le ultime notizie: avrebbero incassato rimborsi iva non dovuti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:29:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Barbara arrabbiata per un giudizio : Barbara De Santi sbotta contro Nino Castanotto a UeD Barbara De Santi continua a creare zizzania a Uomini e Donne. Dopo l’attacco fatto a Gemma e le critiche per Valentina, oggi nel Trono Over si alzerà un altro polverone che vedrà protagonista l’insegnante e Nino Castanotto. l’ex di Anna Tedesco continuerà ad avere battibecchi con la dama del Trono Over, con la quale l’antipatia sarà evidente. Nonostante una serata ...

Manchester United-Newcastle - Mourinho rinviato a giudizio per l'insulto alle telecamere : Prima lo sfogo, ora la squalifica? La Football Association ha aperto un'inchiesta verso l'allenatore portoghese, rinviandolo a giudizio per quanto accaduto dopo la sfida contro il Newcastle del 6 ...

Manovra - Juncker : nessun pregiudizio ma deviazione inaccettabile per gli altri Paesi : «Se accettassimo il dérapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia». Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in un incontro con Radio 24 e altre testate audiovisive italiane...

Turchia - Arda Turan rinviato a giudizio per molestie e aggressione : rischia 12 anni di carcere : L'ex centrocampista di Atletico Madrid e Barcellona protagonista di una rissa in un locale in cui ha rotto il naso a un noto cantante