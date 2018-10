.@oneplus to be among the first vendors to launch #5G #smartphone in 2019. – Carl Pei @getpeid ...

Forza Italia - nervi tesi dopo il crollo a Bolzano. Toti come Nanni Moretti : “Con questi dirigenti non vinceremo più” : Silvio Berlusconi ci ha messo pure la faccia, convinto da Michaela Biancofiore a prolungare le sue vacanze curative a Merano, ma non è bastato. In Provincia di Bolzano Forza Italia ha preso l’1,7%, il 3 nella città capoluogo dove la Lega ha sfondato arrivando quasi al 30 per cento. E in Trentino non è andata meglio: 2,8% all’interno di una coalizione di centrodestra dominata sempre dai salviniani. Numeri che fanno male e ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

L'economista Daniel Gros sulla bocciatura della manovra : "Sui mercati non sarà l'Apocalisse - ma l'Italia balla sull'orlo del precipizio" : No, sui mercati non sarà l'Apocalisse. I rischi, però, restano elevati perché si balla "sull'orlo del precipizio" e per far cambiare il vento, in negativo, "basta poco". L'economista tedesco Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps) valuta così - in un'intervista a Huffpost - l'impatto sui mercati della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.Da Bruxelles arriva una ...

Angelo Ciocca - eurodeputato della Lega - calpesta le carte di Moscovici sotto gli occhi increduli del commissario Ue : Siparietto sovranista al termine della conferenza stampa del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, dove è stato spiegato perché la Commissione Ue ha bocciato la manovra economica del governo italiano.L'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha infatti calpestato le carte di Moscovici sotto gli occhi increduli dello stesso commissario. Poi ha porto la sua mano al commissario che non ha ricambia il gesto, lo ha ...

Gravidanza - attenzione agli antidolorifici : favoriscono la pubertà precoce nelle bambine con serie conseguenze per la salute in età adulta : Seno, brufoli, ciclo mestruale, crescita pilifera e imprevedibili sbalzi d’umore: ecco i segni della pubertà che, per la maggior parte delle ragazze, inizia intorno ai 10-11 anni d’età. O anche prima, se le madri hanno assunto antidolorifici con paracetamolo durante la Gravidanza. Sono questi i risultati del primo studio al mondo che ha analizzato la correlazione tra il consumo di paracetamolo durante la Gravidanza e lo sviluppo della pubertà in ...

Animali - Wwf : “Elephant Tour sbarca a Napoli per contrastare i traffici illegali di avorio e aiutare gli elefanti” : Dopo il successo delle le prime due tappe a Torino e Verona, sbarcherà a Napoli, domani mercoledì 24 ottobre il primo Tour italiano dedicato alla tutela degli elefanti africani, allo scopo di puntare i riflettori su bracconaggio e traffico di avorio che stanno decimando la specie. In ciascuna delle città ospitanti, durante incontri informali con aperitivo presso bar, piazze, musei ed orti botanici, alcuni dei maggiori esperti italiani ...

Champions League - Ronaldo in conferenza con orologio da 2 mln di euro : Presentatosi nella conferenza pre-gara accanto al suo mister Massimiliano Allegri, CR7 ha dato nell’occhio per un accessorio appariscente. La sala stampa dell’Old Trafford è rimasta abbagliata dall’orologio di Ronaldo, che secondo il tabloid inglese The Sun è un Jacob&Co (gamma Caviar Torubillon), di cui Ronaldo è testimonial dal 2013, fatto con 424 diamanti bianchi e rossi dal peso totale di 15,25 carati. Il valore ...

Cibo a domicilio : sarà consegnato col drone - ma dal 2021 : ... nel caso dei droni, nonostante l'ottimismo di Amazon, possibile competitor nelle consegne aeree a domicilio di Uber, che si sta preparando allo sbarco tra il mondo azionario di Wall Street.

McDonald's : ricavi e utili in calo nel trimestre : In calo dai 5,75 miliardi dello scorso anno ai 5,37 del terzo trimestre i ricavi di McDonald's nel terzo trimestre del 2018. Il gruppo leader nei fast-food ha chiuso il periodo con un utile pari a 1,...

Fca Heritage in festa al salone 'Auto e Moto d'epoca'" : E per ricordare questo glorioso passato di trionfi raccolti in tutto il mondo, Fca Heritage ha scelto di esporre tre vetture significative: la Fiat S 61 Corsa del 1908, la Lancia Delta HF Integrale ...

Philip Morris presenta la nuova generazione di IQOS : Confermando la passione e l'impegno per offrire alternative ai fumatori adulti , Philip Morris International Inc ., PMI,, NYSE: PM,, leader globale nella scienza e nell'innovazione dei dispositivi ...

Questa notte iniziano le World Series : Red Sox e Dodgers – due squadre storiche e molto forti – si giocano al meglio delle sette gare le finali del campionato statunitense di baseball: una guida The post Questa notte iniziano le World Series appeared first on Il Post.

Grande Fratello Vip - duro attacco alla Marchesa d’Aragona : “Una strega cattiva” : La Marchesa d’Aragona attaccata dai concorrenti del Grande Fratello Vip Non tendono ad arrestarsi gli attacchi alla Marchesa d’Aragona. I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 hanno utilizzato delle parole poco carine nella notte per descriverla. Il pensiero comune è quello secondo cui stia recitando una parte. Questo significa che in realtà il suo carattere […] L'articolo Grande Fratello Vip, duro attacco alla Marchesa ...

News Fedez - Instagram cancellato : il cantante sparisce dopo le polemiche : Fedez ha cancellato il suo account Instagram dopo la polemica Aggiornamento. L’account Instagram di Fedez è tornato raggiungibile Non abbiamo News positive su Fedez, visto che il cantante sembra aver cancellato il suo profilo Instagram. Non si tratta di una voce di corridoio campata per aria perché potete vederlo tutti ancora adesso: basta andare sul […] L'articolo News Fedez, Instagram cancellato: il cantante sparisce dopo le ...