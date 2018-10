960 frames per second, slow motion video recording. Only 3 days left until launch! ❤️#Xiaomi ...

Parma - arrestato per corruzione e truffa il sindaco di Polesine Zibello Andrea Censi : Andrea Censi, sindaco di Polesine Zibello, nella bassa parmense, è stato arrestato con l’accusa di corruzione, falso, truffa e peculato. La misura cautelare è scattata martedì mattina all’alba ed è stata eseguita dai carabinieri di Parma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica della città emiliana ha permesso di scoprire un “pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, assolutamente asservito agli ...

Porta a casa 884 rotoli di carta igienica - vigile a processo : Ha Portato via dai magazzini del comando di polizia locale dove era in servizio, 884 rotoli di carta igienica del valore di circa 700 euro, tre fusti di sapone liquido e altro materiale anche di cancelleria. Per questo, con l'accusa di peculato, un vigile urbano è finito a processo davanti alla decima sezione penale del Tribunale di Milano.L'agente di polizia locale, 45 anni, difeso dal legale Tatiana Benelli, stando all'imputazione, si ...

"Batterò la leucemia e farò il mio ritorno". La confessione del campione di wrestling Roman Reigns : Un annuncio fatto durante la puntata di Raw: Roman Reigns ha la leucemia e per questo motivo ha annunciato il momentaneo ritiro dal ring del wrestling.33 anni, statunitense di origini samoane e italiane (la madre è originaria di Vighizzolo), il suo vero nome è Leati Joseph Anoa'i. Nel corso della puntata, è salito sul palco senza l'abbigliamento da wrestler spiegando di dover rinunciare al titolo dell'Universal Championship, ...

Casapound minaccia la Guardia di Finanza : "Se entrate sarà un bagno di sangue" : "Se entrate sarà un bagno di sangue". Questa la minaccia rivolta dai militanti di Casapound ai militari della Guardia di Finanza, che hanno così dovuto rimandare lo sgombero del quartier generale delle 'tartarughe', concordato in realtà da diversi giorni tra gli agenti della Digos e i leader del partito.L'espisodio, raccontato dal Corriere della Sera, è andato in scena ieri pomeriggio: le fiamme gialle, inviate allo ...

Chi è oggi l'escluso - l'invisibile - il marginale? : (Questo post è a cura di Federico Martelloni)La convergenza di singoli e gruppi - considerati come marginali dalla politica - verso forme di impegno sociale e di attivismo politico ha rappresentato, anche nel nostro passato prossimo, una delle strade più efficaci per l'inclusione di questi nella collettività e nella cittadinanza. Il soggetto che lotta è un soggetto che, di fatto, spezza la subalternità e gli ...

Wrestling - Roman Reigns si ritira a causa della leucemia : Il campione mondiale ha dovuto rendere vacante il suo titolo potersi focalizzare solo sulla malattia. Reigns, campione amatissimo da bambini e ragazzi, main eventer delle ultime quattro edizioni di Wrestlemania, era atteso in Italia per il tour della WWE che, il mese prossimo, toccherà Roma e Bologna.Continua a leggere

Ambiente : in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 m² di verde urbano : A favorire lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, ma la situazione peggiora per le metropoli con valori che vanno dai 22 di Torino ai 17,9 di Milano fino ai 13,6 di Napoli. E’ quanto emerge da una analisi della ...

Beautiful Anticipazioni 23 ottobre 2018 : Mentre Katie e Wyatt riflettono sui problemi delle loro famiglie, Steffy rivela a Brooke di essere andata a letto con Bill.

Manchester United-Juventus - Bolt : 'Pochi gol - vinciamo 1-0. Ronaldo? Sarà sempre il benvenuto qui' : Le parole di Bolt alla Gazzetta dello Sport. Van Nistelrooy giocatore preferito "Il giocatore che mi ha fatto innamorare dello United è Ruud van Nistelrooy " prosegue Bolt - poi ha segnato anche in ...

La Juve si allena in vista dell'incontro con lo United in Champions League : Le immagini dell'allenamento di rifinitura della Juventus prima della partenza per Manchester, dove martedì 23 ottobre è in programma la terza giornata dei gironi di Champions League che vede i ...

Wrestling - l annuncio shock di Roman Reigns 'E tornata la leucemia' : ROMA - Il mondo del Wrestling WWE si è risvegliato questa mattina con una notizia sconvolgente. Nel corso della puntata di Raw andata in onda questa notte, infatti, il campione universale Roman Reigns ...

FOTOALBUM IL PREFETTO A OTTOBRANDO Tra la Gente - Sorrisi e Sapori. Le Istituzioni incontrano il territorio : ... in corso Umberto I, dove c'erano pure le rappresentanze delle forze dell'ordine ed esponenti della politica regionale. Tra i presenti anche il Sindaco di Ucria Enzo Crisà, il Sindaco di Montagna ...

Clarkson : "Stavo sotto il palco. Ora dirigo tra i sistemi solari" : Lei voleva fare il mastro carpentiere, ma si accorse ben presto che quel mondo era troppo maschile, così se ne andò negli Stati Uniti a lavorare nell'animazione, ma si scocciava all'idea di metterci ...

Wesselmann - che rendeva sensuali perfino le arance : L'effetto è l'irriducibile vitalità di un mondo in cui, si noti, è sempre estate. Ed anche un'arancia innocente diventa voluttuosa nella rotondità perfetta e luminosa del plexiglass: Wesselmann ...