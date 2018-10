16enne morta forse dopo violenza branco

Roma - 16enne trovata morta : “Droga nel sangue. Violentata da più uomini” : Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nella notte tra venerdì e sabato in un palazzo abbandonato in via dei Lucani a San Lorenzo, è stata Violentata da un gruppo. L’autopsia, effettuata sul corpo, ha rivelato anche la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Proseguono senza sosta le indagini, coordinate dalla procura di Roma, per identificare i reponsabili. Più uomini. Quando il cadavere era stato trovato, senza ...

Forse 16enne morta dopo violenza branco : 19.30 L'autopsia sul corpo di Desirée rivelerebbe una drammatica verità.La sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in un palazzo a San Lorenzo,a Roma,sarebbe stata violentata da un branco. Il corpo,che è stato trovato senza vestiti, aveva tracce di droga nel sangue e i segni di uno stupro di gruppo. La polizia sta sentendo testimoni per ristruire le ultime ore di vita della giovane. Uno di loro, un senegalese, avrebbe raccontato che la ...

Roma - 16enne trovata morta in uno stabile occupato da spacciatori : “Cercava il tablet che le avevano rubato” : “Voleva recuperare il tablet che le avevano rubato”: secondo gli abitanti del rione San Lorenzo di Roma è questo il motivo che avrebbe spinto Desirée, una liceale 16enne di Latina, in quello stabile abbandonato in via dei Lucani, dove è stata ritrovata morta. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazza si è allontanata da casa giovedì 18 ottobre dicendo che sarebbe andata a dormire da un’amica invece, per motivi ancora da ...

Roma - 16enne trovata morta in uno stabile abbandonato/ Ultime notizie - caso simile a Pamela Mastropietro? : Roma, 16enne trovata morta in uno stabile abbandonato. Ultime notizie, è giallo sulla scomparsa di una giovane di Cisterna: caso simile a quello di Pamela Mastropietro?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:24:00 GMT)

16enne trovata morta nei bagni della stazione di Udine. Probabile overdose da eroina : Si chiamava Alice Bros, aveva solo 16 anni e frequentava il liceo artistico Sello di Udine. E' stata trovata morta nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso nei bagni della stazione della sua città, probabilmente a seguito di un malore dovuto ad un'overdose. A dare l'allarme, un passante, che dopo aver visto il corpo della ragazzina riverso sul pavimento del bagno del binario 1 ha chiamato immediatamente la Polfer.Il padre intanto, ...

Choc in stazione - trovata morta una 16enne. Polizia sul posto : Una ragazza di 16 anni, originaria di Palmanova, è stata trovata senza vita in un bagno della stazione ferroviaria di Udine nel tardo pomeriggio di oggi dagli agenti della Polfer. La ragazza sarebbe morta verosimilmente per una overdose da eroina. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, che hanno tentato invano di rianimare il corpo, e gli agenti della squadra mobile e della Polizia scientifica della Questura di Udine per avviare ...

Choc in stazione - trovata morta una 16enne. Polizia sul posto : Una ragazza di 16 anni, originaria di Palmanova, è stata trovata senza vita in un bagno della stazione ferroviaria di Udine nel tardo pomeriggio di oggi dagli agenti della Polfer. La ragazza sarebbe morta verosimilmente per una overdose da eroina. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, che hanno tentato invano di rianimare il corpo, e gli agenti della squadra mobile e della Polizia scientifica della Questura di Udine per avviare ...