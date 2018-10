Xiaomi Mi MIX 3 | i bordi potrebbero non essere così sottili come previsto

Xiaomi Mi MIX 3 avrà una ricarica wireless più rapida : Xiaomi Mi MIX 3 verrà presentato ufficialmente il 25 ottobre, nel frattempo il produttore pre-annuncia la presenza di una ricarica wireless più rapida. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 avrà una ricarica wireless più rapida proviene da TuttoAndroid.

Jongdong apre le danze con una pagina per preordinare Xiaomi Mi MIX 3 : Jongdongha già attivato la pagina dedicata ai pre ordini di Xiaomi Mi MIX 3, anche se al momento viene solo visualizzato un "segnaposto" L'articolo Jongdong apre le danze con una pagina per preordinare Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 registrerà video slow-motion a 960 fps : Xiaomi Mi Mix 3 è uno degli smartphone più attesi al momenti tra quelli che dovrebbero essere presentati a breve, sarà svelato il prossimo 25 ottobre, e continuano a susseguirsi svariati rumors riguardo le sue leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 arriverà con il retro in metallo : Non passa un singolo giorno senza che ci siano novità sulla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3. Se ieri vi avevamo parlato dei primi scatti in notturna, oggi è il momento di fare un piccolo leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 : Tra le proprie feature lo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe vantare anche una modalità di registrazione video a 960 fps L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3 - con una sorpresa : Una prima presunta immagine della parte posteriore di Xiaomi Mi MIX 3 mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore e una sorpresa. L'articolo Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3, con una sorpresa proviene da TuttoAndroid.

Disponibili le prime foto notturne di Xiaomi Mi MIX 3 : Dopo le presentazioni di Apple, Google e Huawei, Xiaomi Mi MIX 3 è lo smartphone più atteso di questo fine 2018. Il nuovo top di gamma dell’azienda cinese dovrebbe infatti, se gli obiettivi non cambiano, leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe non avere un sensore per le impronte nel display : Dopo l’enorme mole di leaks e anticipazioni in merito all’attesissimo Xiaomi Mi MIX 3, ecco giungere una nuova e prorompente immagine del retro del nuovo device. Ora quindi, abbiamo ancora più su cui discutere in leggi di più...

Xiaomi lavora a un’edizione speciale di Xiaomi Mi MIX 3 in ceramica bianca : Un nuovo post su Weibo, il noto social network cinese, svela che è in lavorazione una versione speciale di Xiaomi Mi MIX 3, realizzata in ceramica bianca. L'articolo Xiaomi lavora a un’edizione speciale di Xiaomi Mi MIX 3 in ceramica bianca proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 : Il primo smartphone al mondo con modem 5G e 10GB di RAM : Xiaomi Mi Mix 3 arriverà il 25 ottobre ma sono stati ufficializzati la presenza del modem 5G e 10GB di RAM. primo caso in tutto il mondo Xiaomi Mi MIX 3: Il primo smartphone al mondo con modem 5G e 10GB di RAM Se è la stessa Xiaomi ad annunciare al mondo, tramite il suo […]

Da Xiaomi il primo smartphone 5G per la connessione ultra veloce : si chiamerà Mi Mix 3 e avrà anche 10 Gigabyte di RAM : Il ciclone Xiaomi colpisce ancora. L’azienda cinese, divenuta ormai il quarto produttore al mondo di telefonia, sarà la prima a immettere sul mercato uno smartphone Android 5G. Si tratta del nuovo standard di rete, evoluzione dell’attuale 4G. Oltre a garantire una maggiore velocità di connessione – si parla di filmati grandi diversi Gigabyte scaricati in qualche minuto – alcuni aspetti tecnici consentiranno ...

Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre : eccolo in un render stampa : Secondo quanto mostra una nuova immagine Xiaomi Mi MIX 3, sarà utilizzata una doppia fotocamera frontale con sensore principale da 24 megapixel. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre: eccolo in un render stampa proviene da TuttoAndroid.