Xbox One | c’è aria di novità e di Natale

Assassin's Creed Odyssey : ecco perché PS4 Pro e Xbox One X sono il modo migliore per giocarci - analisi comparativa : Assassin's Creed ritorna, ancora una volta, con l'eccellente Odyssey, sviluppato sulla base dello stesso motore che muoveva Origins, l'anno scorso, migliorato per l'occasione. In linea di massima si tratta di un gioco ottimo su console e PC ma, come per il capitolo precedente, dà il meglio di sé sulle console potenziate per il '4K'. Graficamente è un titolo maestoso su tutti i sistemi su cui gira ma PS4 Pro e Xbox One X riescono ad offrire ...

Fallout 76 : la B.E.T.A è ora disponibile al preload su Xbox One : La sessione di beta test per Fallout 76 è attesa per la prossima settimana, ci ricorda Windowscentral, e i possessori di Xbox One potranno preparasi per tempo per l'avventura effettuando il preload del gioco già da ora.Se avete preordinato Fallout 76 infatti potete scaricare già da adesso il gioco, in modo tale da essere pronti verrà aperto l'accesso ai server di gioco. Il programma di beta testing, nominato "B.E.T.A" da Bethesda, avrà inizio a ...

Enorme peso per Red Dead Redemption 2 su PS4 e Xbox One : i numeri ufficiali : Red Dead Redemption 2 ha lanciato il pre-download per i possessori di PS4 e Xbox One, ma prima di tutto vi consigliamo di liberare spazio dall’hard disk delle vostre console perché le dimensioni del gioco sono veramente enormi. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nel corso degli ultimi giorni, sono arrivate le dimensioni ufficiali per le copie digitali di Red Dead Redemption 2.Ormai sono definitive, si trovano sul sito ufficiale Rockstar ...

Xbox One : supporto Mouse e Tastiera sul canale insider : La console di casa Microsoft, Xbox One, riceve il supporto a Tastiera e Mouse nel canale Alpha Ring con l’aggiornamento 181012-1920. Mouse & Keyboard In passato avevamo già accennato dell’idea del Colosso di Redmond di introdurre il supporto per Tastiera e Mouse sulla propria console. Il primo esperimento è stato il supporto per il noto gioco Minecraft, acquisito da Microsoft diverso tempo fa. L’attesa per il supporto totale delle ...

Left for Dead 1 e 2 - Portal e The Orange Box disponibili da oggi su Xbox One : In questi ultimi mesi il programma di retrocompatibilità di Microsoft non ha fatto molto parlare di se, nella giornata di oggi però Microsoft ha annunciato che Left for Dead, Left for Dead 2, Portal, e The Orange Box sono disponibili su Xbox One. Come riporta Gamingbolt, i titoli riportati sopra sfrutteranno appieno la potenza di Xbox One X, ci teniamo a precisare che The Orange Box conterrà Team Fortress 2, Half Life 2, Half Life 2: Episode 1, ...

Gli sviluppatori di Boundless su PS5 e Xbox Scarlett : "ci aspettiamo un'evoluzione dell'architettura piuttosto che una rivoluzione" : Fino a qualche anno fa, le aspettative generali per una nuova generazione di console erano piuttosto elevate. Le console next gen di solito portavano tecnologie e architetture radicalmente diverse rispetto a qualsiasi altra cosa fosse venuta prima. Negli ultimi anni, tuttavia, con PS4 e Xbox One in particolare, questa tendenza è cambiata e ora stiamo assistendo a console che stanno ripetendo e evolvendo tecnologie del passato piuttosto che ...

Trailer di lancio per Red Dead Redemption 2 : orario preload - dimensioni PS4 e Xbox One : Sono state svelate le dimensioni di Red Dead Redemption 2 per la versione PS4 direttamente dal PlayStation Store. Qui infatti è stata aggiornata la pagina del gioco rivelando così che il gioco di Rockstar Games su PS4 peserà ben 89,2 GB. Le dimensioni su PS4 del gioco quindi sono simili a quelle della versione Xbox One che si fermano a 88,56 GB. Le novità non sono ancora finite. Rockstar Games infatti ha annunciato che verrà pubblicato oggi, ...

È ufficiale : svelato il peso di Red Dead Redemption 2 su PS4 e confermate le dimensioni della versione Xbox One : Se già la scorsa settimana avevamo potuto apprendere delle dimensioni di Red Dead Redemption 2 su Xbox One, ignoravamo quelle della versione PS4, che sono state da poco svelate dallo stesso PlayStation Store.Come riferisce VG24/7, la pagina del gioco sullo store virtuale PlayStation si è aggiornata, svelando che Red Dead Redemption 2 su PS4 peserà la bellezza di 89,2 GB. Questa informazione è attualmente presente solo nello store della console, ...

Durissimo ban in PUBG : sistema anti-cheat colpisce hardware PC e Xbox One : PUBG ha ricevuto un importante aggiornamento (il 22) che ha portato con sé una nuova tecnologia anti-cheat. Cosa cambia? Parecchio: sembra che gli sviluppatori di PUBG banneranno direttamente il PC del giocatore e non solo l’account. Secondo un report basato sulle dichiarazioni sul forum coreano ufficiale, i giocatori possono aspettarsi da novembre dei ban anche su base hardware, oltre a quelli permanenti degli account coinvolti in pratiche ...

I 3 episodi di Crysis sono ora retrocompatibili con Xbox One : Le aggiunte di questa settimana al catalogo dei giochi retrocompatibili per Xbox One sono state rivelate e includono l'intera saga di Crysis.Sì, tutti e tre i giochi Crysis sono ora entrati nella lista dei giochi Xbox 360 disponibili su Xbox One. Se non avete familiarità con Crysis, si tratta di una serie di titoli FPS sviluppati da Crytek e pubblicati da EA. Come riporta Dualshockers, originariamente pubblicato nel 2007 solo su PC, il primo ...

Xbox One : Disponibile il supporto mouse e tastiera per gli Insider : Insider, a partire da oggi è ufficialmente Disponibile su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, il supporto per mouse e tastiera. L’aggiornamento è stato rilasciato per coloro che fanno parte del Ring Preview Alpha, mentre tutti gli altri potranno usufruirne da Novembre. Microsoft rilascia il supporto per mouse e tastiera su Xbox One L’aggiornamento naturalmente non introduce solo il supporto per le periferiche ...

Il prossimo aggiornamento di Xbox One introdurrà il supporto a mouse e tastiera : L'anteprima del prossimo aggiornamento di sistema di Xbox One include il supporto a mouse e tastiera a discrezione del singolo gioco, riporta Dualshockers.Questo significa che sarà discrezione dello sviluppatore se permettere o meno di giocare il proprio gioco con mouse e tastiera. L'aggiornamento in questione è atteso a novembre e renderà possibile giocare con mouse e tastiera se il gioco lo permetterà. Warframe sarà il primo gioco che ...

