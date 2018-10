X Factor | ospiti straordinari nella prima puntata

X Factor 2018 - gli ospiti dei Live : Maneskin - Rita Ora e tanti altri : Gli ospiti di X Factor 2018: nella prima puntata dei Live arrivano i Maneskin Conosciamo tutti gli ospiti di X Factor 2018! I Live sono in partenza, l’appuntamento è per giovedì 25 ottobre e gli ospiti della prima puntata stanno già facendo scalpore! Innanzitutto ci sarà il grande ritorno dei Maneskin. La band è molto […] L'articolo X Factor 2018, gli ospiti dei Live: Maneskin, Rita Ora e tanti altri proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - anticipazioni : profilo instagram per ogni concorrente e ai live super ospiti come Maneskin - Rita Ora e Sting : Partiranno il 25 ottobre i live show di X Factor 2018 , in onda, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,. Questa mattina a Milano la conferenza ...

X Factor 2018 - gli ospiti dei live : si parte con i Maneskin e Rita Ora : Maneskin Riparte il live show di X Factor ed è attesa per gli ospiti che saliranno ogni giovedì sul palco dell’X Factor Arena. Anche quest’anno Alessandro Cattelan accoglierà alcuni protagonisti della musica nazionale ed internazionale. X Factor 2018: gli ospiti dei live Si comincia giovedì 25 ottobre con i Maneskin, secondi classificati nella passata edizione. La band ritorna per presentare il singolo Torna a casa, che anticipa il ...

X Factor 2018 Live : ospiti Rita Ora - Maneskin - Shaggy - Sting - Dark Polo Gang - Subsonica - Liam Payne : I Live show di X Factor 2018 vanno, in onda, da giovedì 25 ottobre, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su Sky On Demand e sul digitale terrestre, al canale 311 o 11.prosegui la letturaX Factor 2018 Live: ospiti Rita Ora, Maneskin, Shaggy, Sting, Dark Polo Gang, Subsonica, Liam Payne pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre 2018 15:05.

Gli ospiti di X Factor 2018 : da Rita Ora a Liam Payne e Sting - gli artisti attesi per i Live Show : Gli ospiti di X Factor 2018 sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di oggi. Chiusa ufficialmente la parte delle selezioni, per i giudici e per i concorrenti di X Factor 2018 è giunto il momento di correre ai Live Show, in diretta da questa settimana su Sky Uno, alle ore 21.15, con la conduzione di Alessandro Cattelan. Rita Ora è il primo ospite internazionale atteso a X Factor 2018 e sarà nel primo Live Show di giovedì 25 ...

X Factor 2018 - Home Visit/ Diretta - chi accederà ai Live? Location e ospiti di Asia Argento e Manuel Agnelli : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei Live Show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Anticipazioni e ospiti degli Home Visit di X Factor - il 18 ottobre la scelta dei concorrenti ai Live Show : Gli Home Visit di X Factor sono alle porte e stasera 18 ottobre vedremo chi dei venti artisti in gara riuscirà a passare l’ultima fase prima del Live Show. Nella puntata di stasera i quattro giudici porteranno in un luogo scelto da loro i cinque artisti della propria squadra, di cui alla fine della puntata resteranno tre. Quattro saranno gli ospiti degli Home Visit di X Factor, e ognuno accompagnerà un giudice e la squadra. Fedez è ...

X Factor 2018 - HOME VISIT/ Diretta - chi accederà ai Live? Location e ospiti di Fedez e Mara Maionchi : HOME VISIT X FACTOR 2018: i 12 concorrenti dei Live Show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:12:00 GMT)

X Factor 2018 - Anticipazioni Home Visit - ospiti : Alioscia Bisceglia - Ghemon - Achille Lauro e Takagi e Ketra : Gli Home Visit, in onda questa sera su Sky Uno, canale 108,, che seguiremo su Leggo.it , concludono la fase di selezione di X Factor 2018. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento ...

X Factor 2018 - HOME VISIT/ Diretta - chi accederà ai Live? 4 location e 4 ospiti in scena stasera : HOME VISIT X FACTOR 2018: i 12 concorrenti dei Live Show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:50:00 GMT)

X Factor 12 - gli ospiti degli Home Visit : Domani sera su Sky Uno in prima serata andranno in onda gli Home Visit della dodicesima edizione di X Factor in cui i 4 giudici Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli sceglieranno quali saranno i 3 talenti per le proprie categorie da portare ai live show, in partenza giovedì 25 ottobre.Come sempre, l'ultima fase prima dei live si svolge da quattro location diverse dove i giudici si avvarranno dell'aiuto di 4 ospiti per ...

Gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a Takagi e Ketra : chi affiancherà i giudici prima dei Live Show : Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018. Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta. Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra: il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live ...

X Factor 2018 - Audizioni / Diretta e anticipazioni e ospiti : è polemica prima dell'inizio per Asia Argento : X Factor 2018 Audizioni, Diretta e anticipazioni 20 settembre: Tommaso Paradiso ospite e quinto giudice della serata. Inediti e cover tra le esibizioni.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:50:00 GMT)