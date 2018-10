Wta Finals – Sloane Stephens ok all’esordio | l’americana soffre ma stende in tre set

Diretta/ Wta Finals 2018 Osaka Stephens (5-7 6-4) streaming video e tv : si va al terzo set! : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: orario delle partite che si giocano oggi nella seconda giornata nel Master di tennis femminile. E' il primo turno nel gruppo rosso(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Tennis - le prime volte di Tsitsipas ed Edmund. Wta Finals : a segno Pliskova e Svitolina : Il russo, numero 26 del mondo e terza testa di serie, ha battuto il francese Adrian Mannarino, numero 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-2 in meno di un'ora di gioco. Per il 22enne nato ...

Wta Finals 2018 : vincono Svitolina e Pliskova. I risultati della prima giornata : Vittorie per Elina Svitolina e Karolina Pliskova nella prima giornata delle WTA Finals , in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore . Nel match inaugurale della prima giornata, riservata ...

Tennis - Wta Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina a Karolina Pliskova. Battute Petra Kvitova e Caroline Wozniacki : Sono iniziate le WTA Finals: a Singapore nella prima giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match l’ucraina Elina Svitolina ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Petra Kvitova in un’ora e mezza di gioco, mentre nel secondo l’altra ceca del raggruppamento, Karolina Pliskova, ha superato la danese Caroline Wozniacki per 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti. Il primo incontro ha visto l’ucraina ...

Wta Finals – Pliskova supera Wozniacki e raggiunge Svitolina in testa al gruppo bianco : Karolina Pliskova supera in scioltezza Caroline Wozniacki e guadagna il primo successo nelle WTA Finals: la tennista ceca vola in testa al gruppo bianco insieme a Svitolina Dopo il successo di Elina Svitolina su Petra Kvitova nella gara inaugurale delle WTA Finals, tocca al secondo match di giornata, l’ultimo del gruppo bianco, quello fra Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova. A trionfare è la tennista ceca, in ripresa nel finale di ...

Wta Finals di Singapore : esordio col botto per Elina Svitolina - stesa in due set Petra Kvitova : La tennista ucraina non lascia scampo all’avversaria, battendola all’esordio delle Wta Finals di Singapore con un doppio 6-3 Cominciano come meglio non potrebbero le Wta Finals di Singapore per Elina Svitolina, che asfalta all’esordio Petra Kvitova con un doppio 6-3. Partita mai in discussione, con l’ucraina che mette un tassello importante in ottica qualificazione, mettendosi subito al comando del gruppo bianco. ...

