WTA Finals – Bertens lotta e vince contro Kerber | Angelique ‘colpita ed affondata’

Diretta/ WTA Finals 2018 Kerber Bertens (1-6 6-3 6-4) : l'olandese continua il suo momento magico! : Diretta Wta Finals 2018: Sloane Stephens batte Naomi Osaka e Kiki Bertens rimonta Angelique Kerber, il gruppo rosso del Master femminile di Singapore si apre con due sorprese(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:26:00 GMT)

WTA Finals – Sloane Stephens ok all’esordio - l’americana soffre ma stende in tre set Naomi Osaka : L’americana vince il confronto con l’avversaria giapponese, cominciando al meglio il proprio percorso alle Wta Finals di Singapore Comincia con il piede giusto l’avventura di Sloane Stephens alle Wta Finals di Singapore, l’americana supera in tre set la giapponese Naomi Osaka, portandosi subito in testa nel Gruppo Rosso. Roslan RAHMAN / AFP Niente da fare per la nipponica che dopo essere riuscita a riequilibrare lo ...

Diretta/ WTA Finals 2018 Osaka Stephens (5-7 6-4) streaming video e tv : si va al terzo set! : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: orario delle partite che si giocano oggi nella seconda giornata nel Master di tennis femminile. E' il primo turno nel gruppo rosso(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:22:00 GMT)

DIRETTA / WTA Finals 2018 Osaka Stephens (5-7) streaming video e tv : 2^ set in corso (tennis) : DIRETTA Wta Finals 2018, streaming video e tv: orario delle partite che si giocano oggi nella seconda giornata nel Master di tennis femminile. E' il primo turno nel gruppo rosso(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:27:00 GMT)

WTA Finals 2018/ Diretta Osaka Stephens - Kerber Bertens streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: orario delle partite che si giocano oggi nella seconda giornata nel Master di tennis femminile. E' il primo turno nel gruppo rosso(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:30:00 GMT)

Tennis - le prime volte di Tsitsipas ed Edmund. WTA Finals : a segno Pliskova e Svitolina : Il russo, numero 26 del mondo e terza testa di serie, ha battuto il francese Adrian Mannarino, numero 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-2 in meno di un'ora di gioco. Per il 22enne nato ...

WTA Finals 2018 : vincono Svitolina e Pliskova. I risultati della prima giornata : Vittorie per Elina Svitolina e Karolina Pliskova nella prima giornata delle WTA Finals , in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore . Nel match inaugurale della prima giornata, riservata ...

Tennis - WTA Finals : sgambetto Svitolina - cade la Kvitova : Sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore si è aperta con il successo di Elina Svitolina l'edizione 2018 delle BNP Paribas Wta Finals, con sette Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA milioni di ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina a Karolina Pliskova. Battute Petra Kvitova e Caroline Wozniacki : Sono iniziate le WTA Finals: a Singapore nella prima giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match l’ucraina Elina Svitolina ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Petra Kvitova in un’ora e mezza di gioco, mentre nel secondo l’altra ceca del raggruppamento, Karolina Pliskova, ha superato la danese Caroline Wozniacki per 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti. Il primo incontro ha visto l’ucraina ...

WTA Finals – Pliskova supera Wozniacki e raggiunge Svitolina in testa al gruppo bianco : Karolina Pliskova supera in scioltezza Caroline Wozniacki e guadagna il primo successo nelle WTA Finals: la tennista ceca vola in testa al gruppo bianco insieme a Svitolina Dopo il successo di Elina Svitolina su Petra Kvitova nella gara inaugurale delle WTA Finals, tocca al secondo match di giornata, l’ultimo del gruppo bianco, quello fra Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova. A trionfare è la tennista ceca, in ripresa nel finale di ...

Diretta/ WTA Finals 2018 Wozniacki Pliskova (2-6 4-6) : la ceca e la Svitolina in testa al gruppo bianco! : Diretta Wta Finals 2018 Singapore: Elina Svitolina e Karolina Pliskova sono le due giocatrici che si impongono nel gruppo bianco, battute Kvitova e Wozniacki nella prima giornata(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 15:10:00 GMT)

DIRETTA / WTA Finals 2018 Wozniacki Pliskova (2-6) info streaming video e tv : 2^ set in corso : DIRETTA Wta Finals 2018 Singapore info streaming video e tv, orario delle partite: si comincia con Kvitova Svitolina e Wozniacki Pliskova (oggi 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:20:00 GMT)

WTA Finals di Singapore : esordio col botto per Elina Svitolina - stesa in due set Petra Kvitova : La tennista ucraina non lascia scampo all’avversaria, battendola all’esordio delle Wta Finals di Singapore con un doppio 6-3 Cominciano come meglio non potrebbero le Wta Finals di Singapore per Elina Svitolina, che asfalta all’esordio Petra Kvitova con un doppio 6-3. Partita mai in discussione, con l’ucraina che mette un tassello importante in ottica qualificazione, mettendosi subito al comando del gruppo bianco. ...

Diretta/ WTA Finals 2018 Wozniacki Pliskova info streaming video e tv : Svitolina batte Kvitova : Diretta Wta Finals 2018 Singapore info streaming video e tv, orario delle partite: si comincia con Kvitova Svitolina e Wozniacki Pliskova (oggi 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:38:00 GMT)