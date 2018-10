Windows 10 | nuovi problemi con October 2018 Update

surface-phone

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Tra iemersi nella nuova versione di10, aggiornata a, è presente un difetto che può portare alla perdita di dati.Il successore di Aprilè, ormai, disponibile sul web ed è stato installato in vari dispositivi. Come ogni build porta dei cambiamenti in positivo, sono presenti anche i classiciche necessitano una “limata” per ottenere una versione stabile e funzionale. Tra ievidenziati in, è presente un difetto nella gestione dei file della funzione “Known Folders”. In passato avevamo descritto questa funzione e i vantaggi che avrebbe portato ai differenti utenti. Attualmente questa funzione presenta un bug, che potrebbe comportare la perdita dei propri dati, nel caso di una migrazione di cartella. Oltre aisopracitati, è presente un bug relativo al file exporer di10. ...