Windows 10 | ancora bug per l’aggiornamento di ottobre

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Lo continueremo a chiamare October Update, ma l’aggiornamento di10 non è detto che riesca ad arrivare nel decimo mese dell’anno.bug affliggono la nuova versione del software di Redmond che corre ai ripari prima di vederne spuntare un altro e un altro e un altro10 October Update:problemi Sembra che ci siano altre cattive notizie per l’aggiornamento didi10,problemi con i file, questa volta si tratta di file con estensione specifica. Esistono più report che affermano che l’aggiornamento di2018 comporta errori nella gestione dei file ZIP, un tipo di file compresso che non funziona come dovrebbe. In altre parole, quando si decomprimano i file in una cartella, se esistono già altre copie di tali file in quella cartella,10 normalmente produce una richiesta per sovrascrivere quei file. ...