Wind rinnova le offerte Call Your Country aumentando i Giga

L'app MyWind si rinnova : cambio di look e nuove funzionalità : Nuova interfaccia grafica per L'app e altre novità per i clienti, per gestire al meglio le utenze e non solo

Offerta Wind da 5 euro al mese : l'operatore rinnova la Smart Special 5 - Costi - dettagli e scadenza : Offerta Wind da 5 euro al mese l'operatore rinnova la Smart Special 5 Offerta Wind da 5 euro al mese: l'operatore rinnova la Smart Special 5 - Costi, dettagli e scadenza Wind risponde al fuoco e ...

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : rinnovato il tema notturno : Telegram Desktop per Windows 10, la versione del client .exe convertita mediante Project Centennial, ha ricevuto pochi minuti fa un nuovo aggiornamento numerato 1.3.13 sul Microsoft Store che, fra le altre novità, introduce un rinnovato tema notturno basato su un blu leggermente più chiaro e moderno. Changelog ufficiale Esporta i dati dalle chat usando il menù ‘…’ in alto a destra. Aggiunto un nuovo tema notturno. Puoi ora ...