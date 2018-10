Wear Space | il ‘paraocchi’ Panasonic per lavorare senza distrazioni

gqitalia

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L’ufficio del futuro saràbarriere, scrivanie e non si allontanerà troppo dall’ambiente di casa. Tra flessibilità, co-working, telelavoro e soluzioni di design, è chiaro che la nuova idea di ambiente lavorativo si basa sul superamento stesso dell’ufficio, inteso come luogo fisico in cui radunare i membri di un’azienda. Le riunioni fiume e il tempo passato dietro una scrivania non danno i risultati di un tempo, ma si sta sempre di più in mobilità e alle prese con l’estensione praticamente globale degli interessi di una società. Anche se bisogna stare attenti a non far diventare questi vantaggi controproducenti: gli opencreano legami ma anche tanto disordine, così comesul treno, in aereo o in un bar può diventare difficile a causa dellee del rumore esterno. Per questo ci vorrebbe una sorta di zona franca dove potersi ritirare in pace e...