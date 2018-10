Wanda Nara e l' orgoglio nerazzurro | Mauro Icardi è l' uomo del derby

Icardi esulta : "Vittoria meritata". Il capitano poi ringrazia Wanda Nara : Icardi ha poi elogiato pubblicamente Wanda Nara ai microfoni di Sky Sport: 'Lei è la persona che c'è sempre nella mia vita, sia nei momenti più belli che in quelli più brutti. Per me lei è ...

Wanda Nara - il look nerazzurro porta fortuna nel derby : tutti i dettagli del costoso outfit della moglie di Icardi [GALLERY] : Wanda Nara predilige un look nerazzurro firmato Balmain per il derby di Milano, la moglie di Icardi splendida sugli spalti di San Siro Wanda Nara, al termine dei 90 minuti di gioco tra Inter e Milan a San Siro, si è resa protagonista di una scena romantica. Mauro Icardi, dopo la fine della partita e quindi dopo aver realizzato il gol che ha consegnato la vittoria ai nerazzurri nel recupero, si è diretto verso la bionda moglie e l’ha ...

'Noi vogliamo la figa a volontà' - i folli ed imbarazzanti cori dei figli di Wanda Nara dopo il derby Inter-Milan [VIDEO] : Wanda Nara e i folli cori dei figli dopo la vittoria dell'Inter sul Milan: le parole dei bambini lasciano tutti a bocca aperta Mauro Icardi è l'uomo decisivo del derby Inter-Milan: l'attaccante ...

Inter-Milan - i figli di Wanda Nara scatenati : “noi vogliamo la figa a volontà” [VIDEO] : Inter-Milan, è andato in scena un match che ha regalato spettacolo ed emozioni, una partita avvincente fino all’ultimo minuto e deciso da Icardi in pieno recupero. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il successo in pieno recupero di Icardi rilancia l’Inter prepotentemente anche per la vittoria dello scudetto, dopo il passo falso di ieri della Juventus contro il ...

“Noi vogliamo la figa a volontà” - i folli ed imbarazzanti cori dei figli di Wanda Nara dopo il derby Inter-Milan [VIDEO] : Wanda Nara e i folli cori dei figli dopo la vittoria dell’Inter sul Milan: le parole dei bambini lasciano tutti a bocca aperta Mauro Icardi è l’uomo decisivo del derby Inter-Milan: l’attaccante argentino ha permesso al suo team di aggiudicarsi la vittoria della sfida con una rete al 93′. Una gioia immensa per Icardi e tutta la sua famiglia: l’argentino, al termine del match, si è subito recato dalla moglie ...

Wanda Nara supersexy : il video hot in lingerie fa impazzire i social : Wanda Nara seduce di nuovo i fan. E questa volta lo ha fatto con un video notturno su Instagram, che in poche ore ha fatto il giro della Rete. Nel filmato super hot la moglie di Mauro Icardi...

Tapiro d’oro per Wanda Nara : Valerio Staffelli ha consegnato a Wanda Nara il Tapiro d’oro. La Nana rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali (tra cui il numero di cellulare e l’e-mail) dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez,violando non solo la privacy ma causandogli un danno durante le operazioni di calciomercato del 2015. L’udienza è stata aggiornata al 29 ottobre per la lettura della sentenza. Intercettata a Milano da Valerio ...

«Tiki Taka» - Wanda Nara : «La mia vita tra calcio e cinque figli» - : Com'è fare il procuratore in un mondo di uomini? «Mauro aveva concluso il contratto con il suo procuratore e vedeva che io seguivo la carriera di mia sorella. In Argentina avevo cominciato a studiare ...

Striscia La Notizia – Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere : Valerio Staffelli le consegna il Tapiro d’Oro [VIDEO] : Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Wanda Nara: per la moglie di Icardi chiesti 4 mesi di carcere per la pubblicazione del numero di telefono di Maxi Lopez sui social Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere per aver reso pubblico sui social il numero di telefono dell’ex marito Maxi Lopez. Proprio per questo motivo Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, ha consegnato il Tapiro d’Oro alla moglie di Icardi, ...

M.Lopez-Wanda Nara : il pm chiede quattro mesi di reclusione per la moglie di Icardi : wanda Nara e maxi lopez fanno ancora discutere, questa volta però non gli esperti di gossip o i tifosi di Sampdoria e Inter [VIDEO], bensì i giudici di un'aula di Tribunale. Per la showgirl argentina il pubblico ministero di Milano ha infatti chiesto quattro mesi di reclusione per aver diffuso il numero telefonico di Maxi Lopez, suo ex marito nonché il calciatore che adesso milita nel Vasco da Gama Brasile, causandogli un grave danno. L'attuale ...

Wanda Nara e le pesanti accuse : consegnato il Tapiro d’Oro - ecco la reazione della moglie di Icardi [VIDEO] : E’ stato consegnato da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” il Tapiro d’Oro a Wanda Nara. Difatti, la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Wanda Nara e le pesanti accuse : consegnato il Tapiro d’Oro - ecco la reazione della moglie di Icardi [VIDEO] : E’ stato consegnato da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” il Tapiro d’Oro a Wanda Nara. Difatti, la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Striscia - tapiro a Wanda Nara : rischia il carcere per aver diffuso i dati di Maxi Lopez : Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà a Wanda Nara il tapiro d'oro . La moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali, ...

Striscia la Notizia - Tapiro d'oro per Wanda Nara che rischia 4 mesi di carcere per colpa dell'ex Maxi Lopez : Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà a Wanda Nara il Tapiro d'oro . L a moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali, ...