Walter Nudo Video | lo spogliarello della Marchesa l' ha turbato? Grande Fratello Vip

GF Vip : la Marchesa D’Aragona ‘turba’ Walter Nudo con uno spogliarello : Walter Nudo in difficoltà al GF Vip: lo spogliarello della Marchesa D’Aragona La Marchesa D’Aragona è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip. Da quando ha varcato la famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia, Daniela Del Secco continua ad esprimere pareri molto favorevoli nei confronti di Walter Nudo. La Marchesa non ha fatto mai mistero di essere molto attratta, fisicamente e ...

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 2018?/ "Sono pazza di Walter Nudo!" : ecco il suo appello : Non è la prima volta che Francesca Cipriani torna in tv con la scusa di voler conoscere qualcuno (vedi Pomeriggio 5) ma questa volta l'appello arriva al Grande Fratello Vip 2018, per chi?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:04:00 GMT)

Walter Nudo in lacrime al Grande Fratello Vip : la sorpresa del figlio : Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo piange: la dedica del figlio Sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato questa mattina il primo aereo con la prima dedica per uno dei suoi coinquilini. Il fortunato è stato Walter Nudo, il quale, ignaro di quanto stava accadendo, si stava godendo una meritata doccia. In giardino erano però presenti altri concorrenti di questa edizione, come Giulia Provvedi, la quale dopo aver capito il messaggio che ...

Walter Nudo/ Si è allontanato dagli altri inquilini - ma per i bookmakers vincerà lui! (Grande Fratello Vip) : Walter Nudo, ormai si è allontanato dagli altri inquilini all'interno della casa più famosa della tv. Per i bookmakers rimane comunque il favorito per la vittoria- (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:54:00 GMT)

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ La Marchesa pazza di Walter Nudo : "ho provato un'emozione che non sentivo da tempo" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: prime tensioni per Lory Del Santo. Alcuni volti noti e amiche della nora regista si dicono preoccupate per lei...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:48:00 GMT)