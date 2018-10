Wall Street si tinge di due colori a metà giornata

Borse europee chiudono in rosso sulla scia di Wall Street - spread a 302 punti : Anche Piazza Affari termina in rosso dopo la lettera inviata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Commissione europea sulla manovra. L'Ftse Mib a -0,6% sotto quota 19.000 punti, ai minimi da ...

Wall Street avvia la seduta senza slancio : La Borsa di New York apre le contrattazioni all'insegna della cautela Il Dow Jones scivola dello 0,29%. Sulla stessa linea lo S&P-500 che arretra dello 0,25%. Sulla parità il Nasdaq 100 , -0,02%,. ...

Wall Street apre in rialzo - Dj +0 - 33% : ANSA, - NEW YORK, 22 OTT - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,33% a 25.536,94 punti, il Nasdaq avanza dello 0,58% a 7.491,03 punti mentre lo S&P 500 mette a ...

A Wall Street ripartono gli acquisti. Da seguire l'high-tech : ... con gli acquisti che hanno trovato terreno fertile negli stimoli all'economia annunciati dal Governo. Sei affascinato dai mercati finanziari e vorresti diventare un bravo trader? Iscriviti da qui ...

Goldman Sachs non è ottimista su Wall Street : Oltre ad affermare che Wall Street sta sottovalutando l'impatto della politica monetaria della Fed perché ritiene che i prezzi non tengono conto dei prossimi rialzi dei tassi, gli analisti della banca Usa ritengono che il mercato azionario da contributore attivo alla ...

Borsa : Europa respira con Wall street : ANSA, - MILANO, 19 OTT - L'accelerazione di Wall street ha fatto migliorare anche le Borse del Vecchio continente: Madrid e Londra salgono di mezzo punto percentuale, Milano continua a ondeggiare ...

Spread a 320. Milano riprende quota con Wall Street e dialogo M5S-Lega : Le conferme del leader leghista sulla volontà di proseguire nell'azione di governo con gli alleati M5S e l'avvio vivace di Wall Street permettono a Milano di azzerare le perdite. Il tutto mentre si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue e per le evoluzioni delle tensioni nella maggioranza. A Piazza Affari giù Pirelli in scia a Michelin, banche deboli...

Wall Street : apre positiva su scia del rimbalzo di Shanghai : Il rimbalzo di Shanghai influenza Wall Street, che apre positiva. Il listino cinese chiude a +2,6% dopo il -2,9% di ieri e dopo i dati sul Pil cinese, che sale solo del 6,5% nel terzo trimestre, il ...

Piazza Affari peggiora con nuova impennata spread. Wall Street giù : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire in area 317 punti, mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...

Wall Street apre negativa - Dj -0 - 35% : ANSA, - NEW YORK, 18 OTT - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,35% a 25.625,51 punti, il Nasdaq cede lo 0,42% a 7.609,68 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street in lieve calo dopo le Minute della Fed : Si muove in frazionale ribasso Wall Street , dopo la pubblicazione delle Minute della Fed che confermano l'intenzione di un graduale aumento dei tassi d'interesse. L'indice Dow Jones sta lasciando sul ...

Mercati deboli in scia a Wall Street - lo spread risale a 310 punti : ... poi le richieste di sussidio per la disoccupazione, l'indice della Fed di Philadelphia e quello anticipatore dell'economia dagli Stati Uniti. Euro in calo all'avvio di giornata: cede lo 0,15% a 1,...

Wall Street - cosa comprare ogni volta che scatta il sell-off : 17/10/2018 21:40 Il crollo di Wall Street del 10 e 11 ottobre del 2018 ha fatto notizia in tutto il mondo, ed ha alzato il livello di attenzione degli investitori con i più pessimisti che, in particolare, hanno temuto per i mercati USA un crac che, per fortuna, non c'è stato. I temporali sul mercato ...

Wall Street si muove a piccoli passi : piccoli passi in avanti per Wall Street . Mentre continua la earning seasons , con Netflix che, ieri a mercati chiusi, ha annunciato i conti dal fronte macro , c'è stato un calo a settembre sia dell'...