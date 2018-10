Voto in Trentino | scrutinio a rilento | Lega in vantaggio

Terremoto politico in Alto Adige : Team Köllesperger del fuoriuscito M5S al secondo posto. In Trentino un Voto su 4 alla Lega : Si rivelano un vero Terremoto politico le elezioni di provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. Il calo dei consensi della Suedtiroler Volkspartei, seppur non così marcato come sembrava fino a metà dello...

Cosa sapere sul Voto in Trentino Alto Adige : L'attesa è finita. Domani mattina, alle 6 in Trentino (fino alle 22) e alle 7 in Alto Adige (fino alle 21), si apriranno le urne per rinnovare il governo delle due province autonome più a nord d'Italia. Chiamate al voto saranno quasi 850mila persone, 417.968 in Alto Adige e 429.769 in Trentino. Il voto che uscirà dalle urne dei 1.046 seggi dislocati in Trentino Alto Adige (495 in territorio ...

Provinciali - al Voto Trentino Alto Adige : 9.00 Oggi le elezioni Provinciali di Trentino e Alto Adige, che rappresentano quasi un test nazionale e che,dunque, hanno visto la partecipazione nei giorni scorsi di leader politici nazionali come Salvini, Berlusconi, Gentiloni. Sono chiamati a votare circa 800.000 cittadini per eleggere 35 consiglieri. Distinte le operazioni di voto tra Alto Adige e Trentino: in provincia di Bolzano seggi aperti dalle 7 alle 21, in quella di Trento dalle 6 ...

Elezioni Provinciali Trentino 2018 : il 21 ottobre al Voto le province di Trento e Bolzano - : Undici candidati alla presidenza della provincia di Trento, mentre 14 liste si contenderanno i seggi di quella di Bolzano: le due province vanno alle urne con sistemi e orari diversi, dopo una ...

Trentino Alto Adige al Voto con la disoccupazione più bassa d'Italia : Una disoccupazione al livello più basso d'Italia. Pil pro capite al top, superiore anche a quello della Lombardia. Il Trentino Alto Adige va al voto domenica prossima con una economia in salute. Una conseguenza dell'autonomia garantita alla regione, ma