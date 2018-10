Vortice freddo sulla penisola | nubifragi e arriva la neve sugli Appennini abruzzesi

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Roma - Ildai Balcani che ha fatto il suo ingresso tra il pomeriggio e la sera di domenica (violenta grandinata su Roma, forti venti su Milano guardate i video!) si muove rapidamente verso il Sud Italia dove oggi porterà maltempo diffuso con ulteriori piogge, temporali e locali. Temperature in crollo sotto la spinta di freddi venti di grecale. Nella notte forti precipitazioni hanno interessato l'Abruzzo e in Appennino èta la primafino a 1200 m (fino a 20-40 cm oltre i 1500 m in provincia di Teramo). Piogge e temporali hanno raggiunto inoltre raggiunto Campania, Calabria, Molise e nord della Puglia. A Napoli segnaliamo scuole chiuse a causa dei temporali della notte e dei possibili nuovi acquazzoni e temporali previsti nelle prossime ore.e danni anche sul Lazio. PROSSIME ORE - Condizioni di spiccata instabilità ...