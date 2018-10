Volo di 400 metri | muore davanti a figlio

A Racale "Il pranzo a colori in piazza - perché noi il pane lo condividiamo" : in 400 intorno al ta Volo : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Europei Nuoto 2018 – Enorme Quadarella - nei 400 sl arriva un faVoloso tris d’oro : mai nessuno in Italia come lei : Dopo l’oro nei 1500 e negli 800, Simona Quadarella vince anche i 400 sl centrando uno storico tris che mai nessuno in Italia aveva mai centrato Uno splendido tris, un trionfo firmato Simona Quadarella. L’azzurra è l’autentica regina di questi Campionati Europei di Nuoto in corso di svolgimento a Glasgow, dove svetta più in alto di tutte le bandiera tricolore. Dopo aver vinto 1500 e 800, l’atleta Italiana vince anche ...