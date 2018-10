Volley | il rientro delle ragazze d’argento | «Tristi e felici insieme»

vanityfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018) «Non ci aspettavamo tutto questo, orgoglioso di loro». È il ct Davide Mazzanti a parlare per tutti. Lealdal mondiale diin Giappone non si aspettavano l’accoglienza avuta all’aeroporto di Malpensa. Forse nel paese del Sol Levante non era arrivata tutta l’attenzione che i tifosi italiani hanno riservato alla squadra di pallavolo femminile.Ha avuto ascolti calcistici la nazionale di. Oltre 6,3 milioni di telespettatori, con uno share medio del 36,1 per cento all’ora di pranzo di sabato, per la finale persa contro la Serbia. Al femminile certi numeri li ha avuto solo Tania Cagnotto ai giochi olimpici, ma in prima serata. Ledella pallavolo sono state il programma più visto della giornata.