Volley | i migliori italiani della seconda giornata di Superlega Zaytsev diventa Thor

oasport

: RT @twittopolis: #Uliveto #21ottobre Miriam e Paola sono state tra le migliori in campo e di certo non si meritavano una bottiglia in facci… - tobiamc : RT @twittopolis: #Uliveto #21ottobre Miriam e Paola sono state tra le migliori in campo e di certo non si meritavano una bottiglia in facci… - GiulioPrimo : @arturodicorinto @barbaracarfagna @BeppeGiulietti @giusmo1 @rafbarberio @AntonioNicita @annamasera @valigiablu… - VolleyGio : Le migliori in campo del #derby: Valeria Compagno per Pianeta Volley ed il capitano Orene #Boggian per la #GioVolley -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Nel weekend si è disputata aldi, il massimo campionato italiano dimaschile. Di seguito le pagelle degliche si sono messi maggiormente in vista nel corso del fine settimana. IVAN: 10. Prestazione inverosimile dello Zar che si scatena e si carica sulla spalle una Modena andata clamorosamente in difficoltà sul campo di Castellana Grotte. L’opposto domina mettendo a segno 30 punti (65% in attacco, 5 aces) e alla lunga mette sotto i pugliesi, gli emiliani ringraziano e portano a casa la vittoria al tie-break. OSMANY JUANTORENA: 8. Come sempre è il grande trascinatore di Civitanova che ha la meglio su Ravenna in una partita non semplice da gestire ma risolta con grande brillantezza. La Pantera fa la voce grossa mettendo a segno 14 punti (65% in attacco) ed è estremamente solido in ricezione (65%), guidando anche il compagno di ...