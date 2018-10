Volley femminile | il possibile attacco atomico dell’Italia Egonu-Pietrini-Sylla | tre

'Italia - come stai?' : il Volley femminile ha un futuro - uomini a rischio Tokyo. La scelta sbagliata di Chamizo : ... che già in Giappone ha mostrato sprazzi di classe cristallina: se riuscirà a crescere in ricezione, allora comporrà con Sylla ed Egonu un attacco senza eguali nel mondo. Da tenere d'occhio anche la ...

‘Italia - come stai?’ : il Volley femminile ha un futuro - uomini a rischio Tokyo. La scelta sbagliata di Chamizo : Si è concluso sabato scorso un mese e mezzo di grande pallavolo. Prima i Mondiali maschili in Italia e Bulgaria, poi quelli femminili in Giappone. Al di là dell’esito finale, il responso in chiave azzurra è il seguente: le donne possono legittimamente e con fiducia volgere lo sguardo verso un decennio ambizioso e ricco di traguardi importanti; gli uomini, al contrario, rischiano in breve tempo di subire una involuzione tale da metterne ...

Volley femminile - il Club Italia serbatoio di una Nazionale al top mondiale. E quante azzurrine in rampa di lancio… : La Nazionale torna dal Giappone con una luccicante medaglia iridata al collo, un risultato di assoluta qualità nonostante ci sia un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a battere la Serbia in una finale molto tirata. Le azzurre sono state protagoniste di una meravigliosa cavalcata ai Mondiali e ci hanno riportato sul podio a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino, hanno fatto saltare il banco con grande caparbietà e ...

Volley femminile - dove giocheranno le vicecampionesse del Mondo? Tutte le squadre delle azzurre per il 2018-2019 : ... domenica 28 ottobre inizierà già la Serie A1! Ma dove giocheranno le vicecampionesse del mondo nella stagione 2018-2019? La palleggiatrice Ofelia Malinov giocherà a Scandicci dopo aver salutato ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : il regolamento e i criteri per staccare il pass per il Giappone : La FIVB ha comunicato quali sono i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In palio 12 pass, ogni Nazionale avrà massimo due occasioni per conquistare il diritto di partecipazione: prima spazio a dei tornei internazionali, poi a quelli continentali. Di seguito il dettaglio di tutti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. QUANTE SQUADRE PARTECIPANO ALLE Olimpiadi ...

Volley femminile - dove giocheranno le vicecampionesse del Mondo? Tutte le squadre delle azzurre per il 2018-2019 : L’Italia ha concluso al secondo posto i Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare alla Serbia in una tiratissima finale ma questa medaglia d’argento è un ottimo trampolino di lancio per il futuro con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze del CT Davide Mazzanti stanno tornando dal Giappone e si apprestano ad accasarsi nei rispettivi club, domenica 28 ottobre inizierà già la Serie ...

Volley femminile - Italia-Serbia : ascolti tv vertiginosi per la Finale dei Mondiali. 6 - 3 milioni col 36% di share : una Nazione per le azzurre : Ieri c’era davvero tutta l’Italia davanti al televisore per seguire la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile che la nostra Nazionale ha giocato contro la Serbia. All’ora di pranzo (inizio della partita alle ore 12.40, conclusione alle 14.48 con la sconfitta delle azzurre al tie-break) sintonizzazione di massa su Rai Due per la diretta del match che assegnava il titolo iridato: addirittura 6,3 milioni di telespettatori ...

Volley femminile - come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il cammino dell’Italia : L’Italia si coccola la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali 2018 di Volley femminile anche se rimane un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare l’occasione per vincere il titolo. La nostra Nazionale è esplosa nel Sol Levante, si è resa protagonista di una fantastica cavalcata e purtroppo ha ceduto solo nella fase calda del tie-break contro la fortissima Serbia. Solo un pizzico di esperienza nelle ...

Mondiali Volley femminile : argento per l'Italia battuta dalla Serbia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spopola sui media e sui social. Le ragazze di Mazzanti hanno conquistato l’affetto degli appassionati : E’ vero. Oggi è un giorno po’ triste per la Nazionale italiana di pallavolo femminile: la Finale dei Mondiali 2018 non ha sorriso alle Azzurre e l’oro iridato è andata alla fortissima ed esperta Serbia. C’è amarezza per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato, per l’epilogo al quinto set e la gestione di alcuni momenti non ideale. Tuttavia le ragazze del CT Davide Mazzanti possono essere orgogliose di ...

Volley femminile - Italia poco concreta e senza killer instinct. Premiato il cinismo della Serbia : Quando ti lasci sfuggire una finale iridata dopo essere stato avanti di un set per 1-0 e 2-1, per poi condurre il tie-break prima 6-4, poi 7-5 ed infine 8-7, i rimpianti non possono che inondare lo stato d’animo di un gruppo giunto davvero ad un passo dalla gloria sportiva. Oggi l’Italia non era inferiore alla Serbia, sebbene qualche giocatrice si sia espressa ben al di sotto del consueto potenziale. A fare la differenza è stata ...

Volley femminile - Italia oggi hai perso : vincerai domani! Il futuro è azzurro - l’argento ai Mondiali verso le Olimpiadi 2020 : Un argento che fa male perché il sogno iridato era lì a un passo, abbiamo accarezzato il tripudio iridato, ci abbiamo sperato quando siamo passati in vantaggio sul 2-1, abbiamo avvicinato l’impresa di battere la fortissima Serbia senza però riuscirci. Ma è anche un argento che lancia dei segnali importanti, è un’ottima base su cui costruire il futuro non soltanto imminente ma anche molto in là nel tempo: oggi l’Italia non ha ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzanti : “Un percorso fantastico - la delusione è normale. Argento nel biennio di esperienza…” : L’Italia non è riuscita a salire l’ultimo gradino e si è dovuta accontentare della medaglia d’Argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono state sconfitte dalla Serbia nella Finale di Yokohama, di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide Mazzanti: “Siamo arrivati fino a qui perché abbiamo sognato questa partita. La delusione è normale perché nessuno sognava ...

Volley femminile - Giovanni Malagò sull’argento dell’Italia ai Mondiali 2018 : “Orgogliosi di una grande squadra che ha emozionato il Paese” : Inutile negarlo: la sconfitta al tie-break contro la Serbia della Nazionale italiana di pallavolo femminile nella Finale dei Mondiali 2018 assegnante l’oro brucia. Ad un passo dal traguardo, alle ragazze del CT Davide Mazzanti è mancato quel quid per portarsi a casa un titolo che avrebbe avuto una valenza importante per il movimento nostrano e la specialità. Tuttavia l’argento va accolto con positività, trattandosi di una medaglia ...