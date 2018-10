VOLLEY Esordio vincente per il Mondovì che a Corigliano batte il Lamezia 3-0

VOLLEY – La Revivre Axopower Milano cade all’esordio : secco 3-0 subito dalla Consar Ravenna : Brutta prestazione degli uomini di Andrea Giani: mai stata in partita, la PowerVolley è mancata in difesa, attacco e a servizio Inizia con una sconfitta il cammino della nuova Revivre Axopower Milano nella Superlega 2018-2019. Nell’anticipo della prima giornata del campionato andato in scena al Pala De Andrè di Ravenna, la formazione di Giani si arrende in tre set ai padroni di casa della Consar con i parziali 25-16, 25-14 e 25-15. Non c’è ...

VOLLEY – Tutto pronto per l’esordio della Revivre Axopower Milano! Coach Giani : “esordio con vittoria!” : Superlega, Tutto pronto per l’esordio della Revivre Axopower: domani in campo contro Ravenna “Finalmente è arrivato l’inizio del campionato: siamo consapevoli che, trattandosi della prima partita, è sempre bene partire con una vittoria“. Esordisce così il tecnico della Revivre Axopower Milano Andrea Giani a 24 ore dall’esordio della sua squadra nel nuovo campionato di pallavolo italiana maschile targata Credem Banca. Alle ore ...

Beach VOLLEY : Olimpiadi Giovanili - successo all'esordio per Scampoli-Bertozzi : BUENOS AIRES , ARGENTINA, - Parte bene l'avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per la coppia azzurra Scampoli-Bertozzi che hanno esordito nel torneo di Beach con una bella vittoria. Il ...

Beach VOLLEY : per Scampoli-Bertozzi oggi l'esordio nei Giochi Olimpici Giovanili : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Parte l'avventura nel Beach Volley delle due azzurre Scampoli-Bertozzi nei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Buenos Aires fino al 17 di ottobre. Claudia e Nicol ...

Mondiali VOLLEY 2018 – L’Italia femminile è una furia : Azerbaigian asfaltato all’esordio nella seconda fase : Le azzurre del Volley conquistano un’altra vittoria ai Mondiali di Volley 2018: sei su sei per l’Italia di Mazzanti. La Nazionale femminile super all’esordio nella seconda fase L’Italia femminile della pallavolo ha conquistato un’altra importante vittoria ai Mondiali di Volley 2018 in corso in Giappone. All’esordio nella seconda fase della rassegna iridata, le ragazze di Mazzanti non hanno concesso nulla ...

Mondiali VOLLEY femminili 2018 – Italia ok all’esordio : tutti i risultati e le classifiche dopo la prima giornata : Mondiale Volley Femminile 2018 – risultati e classifiche della prima giornata Pool A, Yokohama Messico-Camerun 1-3 (25-17, 23-25, 16-25, 21-25); Germania-Olanda 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 30-32); Giappone-Argentina 3-0 (25-15, 25-13, 25-12). Classifica: Giappone, Camerun e Olanda (1V 3p), Germania, Messico e Argentina (0V 0p). Pool B, Sapporo Italia–Bulgaria 3-0 (25-15, 25-19, 25-22); Turchia-Canada 3-0 (25-18, 25-13, 25-15); ...

Mondiale VOLLEY - esordio ok per l'Italia : le azzurre battono 3-0 la Bulgaria : Si sa, chi ben comincia è a metà dell'opera. E le azzurre del volley sperano sia proprio così. Le ragazze di Mazzanti, all'esordio nel Mondiale di pallavolo in Giappone, si sbarazzano della Bulgaria ...

VOLLEY - Mondiali : esordio vincente per le azzurre - 3-0 alla Bulgaria : SAPPORO - esordio vincente per l'ItalVolley femminile al Mondiale in Giappone. A Sapporo le azzurre travolgono 3-0 la Bulgaria con un netto 25-15, 25-19, 25-22. Convincente la prestazione delle ...

Mondiali VOLLEY femminili 2018 – L’Italia stende la Bulgaria all’esordio - le parole del ct Mazzanti e delle azzurre : Le protagoniste azzurre hanno espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bulgaria È iniziato con una vittoria il Campionato Mondiale femminile 2018 della nazionale italiana che in mattinata ha battuto 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) la Bulgaria. Convincente la prestazione delle azzurre, nettamente superiori rispetto alle avversarie mai capaci, ad eccezione delle prime fasi del secondo set, di ...

VIDEO Italia-Bulgaria 3-0 - le azzurre vincono l’esordio ai Mondiali di VOLLEY : gli highlights della partita : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 all’esordio nei Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre si sono imposte nettamente contro un avversario modesto e hanno incominciato la rassegna iridata nel miglior modo possibile. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. Foto: FIVB Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

VOLLEY : Mondiali Femminili - pèr l'Italia esordio vincente con la Bulgaria : LA CRONACA DEL MATCH- Abbastanza scontate le scelte di Mazzanti. Che manda in campo quello che sarà probabilmente il nostro sestetto base in questo mondiale. Malinov in regia, Egonu opposta, Bosetti ...

LIVE Italia-Bulgaria - Mondiali VOLLEY femminile in DIRETTA : esordio azzurro in Giappone - serve la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre faranno il proprio esordio nella rassegna iridata e vogliono partire col piede giusto, la nostra Nazionale è sicuramente la grande favorita della vigilia e va a caccia di un successo importante visto che tutti i risultati verranno portati nella seconda fase fase. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

VOLLEY femminile - Mondiali 2018 : l’Italia inizia l’avventura in Giappone - esordio da vincere contro la Bulgaria : Giornata di vigilia per l’Italia che si prepara a fare il proprio esordio ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Domani (ore 06.40) la nostra Nazionale incomincerà la propria avventura iridata affrontando la Bulgaria a Sapporo (Giappone): si tratta sulla carta di un debutto abbastanza semplice per le azzurre, presentatesi nel Sol Levane per ricoprire il ruolo di outsider, la classica mina vagante che può fare saltare il banco e mettere in ...

Mondiali VOLLEY femminili 2018 – Domani l’esordio delle azzurre : le parole del ct Mazzanti : Mondiale volley 2018 femminile: le parole del commissario tecnico Davide Mazzanti L’attesa è finita, il Campionato del Mondo femminile 2018 prenderà il via Domani in Giappone con le gare della prima fase. Alle ore 6.40, diretta su RaiDue, le azzurre di Davide Mazzanti cominceranno la loro avventura affrontando la Bulgaria. Un avvio non proibitivo per la nazionale tricolore, che però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare le ...