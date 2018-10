Volley | annuncio a sorpresa | nel 2019 si giocherà la Coppa del Mondo! Calendario

oasport

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Notizia ada parte della Federazione Internazionale di Pallavolo: nelsi disputerà ladelLa competizione non era originariamente in programma perché si era pensato a un differente percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dunque la kermesse, inogni quattro anni dal 1977 proprio per assegnare i pass a cinque cerchi, aveva teoricamente perso il suo senso di esistere. Il Presidente Ary Graça, invece, a margine dei Mondiali femminili che si sono conclusi sabato in Giappone con la vittoria della Serbia sull’Italia, ha comunicato che il prossimo anno si svolgerà regolarmente ladel Mondo anche se non verranno messi in palio dei posti per i Giochi Olimpici. Il torneo femminile si disputerà dal 14 al 29 settembre mentre la competizione maschile è prevista dal 1° al 15 ottobre. A ospitare l’evento sarà il Giappone come ...