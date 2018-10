Voleva fare il medico Il suo paziente si chiama Caravaggio

Giulia Ligresti torna in carcere : negata messa in prova/ Ultime notizie : Voleva fare pr in azienda di famiglia : Giulia Ligresti torna in carcere: negata messa in prova. La figlia dell'imprenditore Salvatore voleva fare la pr in azienda di famiglia: negati lavori socialmente utili(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:23:00 GMT)

Gialappa's Band : "Crozza non Voleva fare parodie. Impiegammo un mese per convincerlo a fare Sacchi" : Oggi è il maestro delle parodie, con nuovi personaggi che prendono vita di stagione in stagione, per diventare puntualmente dei tormentoni. Ma in pochi sanno probabilmente che, in origine, Maurizio Crozza di parodie non voleva sentirne proprio parlare.A svelare l’aneddoto è stata la Gialappa’s Band che, durante un’intervista a tre a Le Iene (qui live e recensione della prima puntata), ha raccontato le difficoltà incontrate nel convincere ...

Bud Spencer : la sua vita diventa un film/ Il figlio Giuseppe : "non Voleva fare l'attore - ma Terence Hil..."l : La vita di Bud Spencer diventa un film. All'interno della manifestazione Terni Pop film Fest, Carlo Pedersoli è stato ampiamente commemorato. Ne parlano i figli Diamante e Giuseppe.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:07:00 GMT)

Olanda - 7 arresti : preparavano grande attentato terroristico/ Ultime notizie : "Volevano fare molte vittime" : Olanda, 7 arresti: polizia ha sventato possibile grande attentato terroristico nel Paese. Fermato anche il capo banda. Per la procura l'intento era quello di fare molte vittime.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:49:00 GMT)

Milano : 15enne cade da tetto di centro commerciale - “Voleva fare un selfie” : Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essere precipitato in una condotta di areazione mentre si trovava sul tetto del centro commerciale Sarca. Secondo le prime informazioni sembra che il giovane fosse salito per gioco con alcuni amici sul tetto del centro, dal quale poi è caduto nella condotta di aerazione facendo un volo di oltre 20 metri. Il 15enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda ma per lui ...

"Non Voleva fare sesso". L'attore 87enne lascia la moglie di 27 anni e torna dalla ex : Ivan Krasko è un attore russo di 87 anni, più di 140 film alle spalle, 5 figli e una moglie di 27 anni. O meglio, aveva una moglie di 27 anni. Perché Natalya Shevel, la sua ormai ex consorte, ha ricevuto notifica di divorzio mentre era in vacanza in Spagna. I motivi della separazione nelle dichiarazioni della star riportate dal Mirror: "Non voleva fare sesso".Il matrimonio iniziato tre anni fa, quando Krasko alle spalle ...

Voleva solo fare uno scherzo alla sorella : muore in modo tragico a 17 anni : Uno scherzo finito nel più tragico dei modi: in un dramma familiare. scherzo pericoloso e, alla luce dei fatti, sbagliato come l’ha definito la zia della vittima. Si chiamava Danielle Maragh e aveva compiuto 17 anni da pochissimo. solo 3 giorni prima di quell’incidente che le è costato la vita. Lei Voleva solo fare un dispetto a sua sorella, nasconderle il cellulare. La tragedia si è consumata ad Holloway, a nord di Londra. ...

Francia - niente festival vegano a Calais : tensione coi macellai (che Volevano fare una grigliata) : La manifestazione doveva svolgersi l’8 settembre, ma la tensione è troppo alta. Quindi niente festival vegano a Calais. Il municipio della città francese infatti teme che possano verificarsi scontri con l’associazione locale dei macellai, visti anche i precedenti atti di vandalismo nel Paese contro le vetrine di macellerie e salumerie da parte di militanti ‘antispecisti’ contrari allo sfruttamento degli animali. Laurent ...

Lazio - Inzaghi : 'Giocato bene - ma dovevamo fare di più. Volevamo un calendario diverso' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: ' Non sono soddisfatto, abbiamo fatto due partite discrete, ma con Napoli e Juventus non basta . Siamo stati troppo leggeri, abbiamo sbagliato dei passaggi ...

Lucca - foto e video hard al fidanzatino : virali su Whatsapp/ Nove denunciati : 13enne Voleva fare colpo : Lucca, foto hard al fidanzatino su Whatsapp diventano virali: nuovo incubo per una minorenne. Immagini e video finiscono sulla chat della scuola, la denuncia della madre.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:39:00 GMT)

Craig incerto se rifare Bond : Boyle Voleva far morire 007 : Se siete appassionati di James Bond mettetevi il cuore in pace: fino al 2020 non potrete gustarvi la puntata numero 25 della saga di 007. Tutta colpa dell'addio del regista Danny Boyle che ora mette ...