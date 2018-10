Vodafone aggiorna le promozioni Operator Attack | Special Minuti 30 Giga non è più

Nuovissimo aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 : B376 per Vodafone dal 14 ottobre : Non una domenica qualsiasi questa del 14 ottobre per i possessori di Huawei P8 Lite 2017 Vodafone, alle prese con il nuovo aggiornamento 8.0.0.376 (C02), dal peso di 328MB (potete scaricarlo, una volta notificato, sotto rete Wi-Fi, che è il percorso che sentiamo sempre di consigliare, oppure attraverso la rete cellulare del vostro gestore telefonico, tenendo però presente che la cosa comporterà il consumo del corrispettivo dati sopra indicato). ...

Huawei P8 Lite 2017 brand Vodafone si aggiorna con le patch di settembre 2018 : Huawei P8 Lite 2017, il medio gamma di Huawei, brand Vodafone si aggiorna introducendo le patch di sicurezza di settembre 2018.

Sempre in prima linea Huawei P9 Lite Vodafone : tante novità con l’aggiornamento B146 : La versione del cosiddetto Huawei P9 Lite che riceve aggiornamenti con maggiore frequenza, almeno da qualche mese a questa parte, è sicuramente quella marchiata Vodafone. Dopo le notizie riportate in estate con l'ultima patch concepita dalla compagnia telefonica insieme al produttore, infatti, oggi 12 ottobre occorre analizzare alcune segnalazioni estremamente interessanti. E per certi versi inaspettate, se pensiamo che altri modelli da tempo ...

In Europa l’aggiornamento B385 su Huawei P10 Plus Vodafone - cosa contiene? : Sorride il periodo attuale all'affermato Huawei P10 Plus: gli esemplari Vodafone del dispositivo, presso il territorio europeo, hanno ricevuto l'aggiornamento alla versione B385, pacchetto sempre basato su Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0, e comprensivo della patch di sicurezza di ottobre. L'upgrade porta la sigla 'VKY-L09C02B385', e si rivolge ai modelli VKY-L29 e VKY-L09. La propagazione avverrà, come sempre, via OTA (Over-The-Air), ed in maniera ...

LG G5 l'aggiornamento ad Android Oreo è iniziato in Italia (solo Vodafone) : Arrivano i primi feedback positivi che LG G5 ha iniziato a ricevere in Italia l'aggiornamento ad Android Oreo: attenzione al momento solamente per la versione brandizzata Vodafone.Ottime notizie per tutti i possessori Italiani dello smartphone ex top di gamma LG G5: dopo tanti mesi di attesa alla fine l'azienda coreana ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0.LG G5 finalmente è disponibile ...

Svecchiato il redivivo Huawei P10 Lite Vodafone : entro pochi giorni l’aggiornamento B369 : Ci sono segnali finalmente incoraggianti per gli utenti che nell'ultimo anno e mezzo hanno deciso di puntare su uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite brandizzato Vodafone, almeno stando ad alcune segnalazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in queste ore per il device in questione. Secondo le ultime dichiarazioni della divisione italiana del produttore, infatti, l'aggiornamento sarebbe già in fase di distribuzione per ...

Finalmente Oreo su LG G5 Vodafone : l’aggiornamento sui modelli H850 : Siamo lieti di comunicarvi che LG G5 brand Vodafone Italia sta iniziando a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android 8.0 Oreo, attraverso il pacchetto con sigla V30a-SEP-10-2018. Finalmente anche l'ex top di gamma 2015 sta avendo l'opportunità di saggiare sul campo le novità integrate nella versione biscottata dell'OS mobile di Big G. I primi a riceverli nel nostro Paese sono, come sopra vi dicevamo, i modelli marchiati dal ...

Galaxy J5 2017 si aggiorna ad Android Oreo 8.1 in Italia : al momento solo Vodafone : Samsung ha iniziato il rilascio del nuovo aggiornamento firmware con Android Oreo 8.1 per il suo Galaxy J5 2017 brandizzato Vodafone: ecco i dettagli.Dopo avervi segnalato qualche giorno fa che Samsung aveva iniziato a rilasciare Android Oreo 8.1 in Polonia per il suo Galaxy J5 2017 SM-J530F, oggi abbiamo la conferma che l'aggiornamento è disponibile anche in Italia.Samsung Galaxy J5 2017, Vodafone, riceve in Italia l'aggiornamento ...

A cascata su smartphone Samsung - Huawei e Xiaomi aggiornamenti Vodafone a fine settembre : Dopo una lunghissima sosta, abbiamo ricevuto proprio in questi giorni un segnale da Vodafone per quanto riguarda la distribuzione di nuovi aggiornamenti software di fine settembre dedicati ai modelli brandizzati, soprattutto per coloro che hanno deciso di puntare su modelli commercializzati da Samsung, Huawei e Xiaomi. Quali modelli hanno riscontrato un segno di vita di recente e quando è previsto il rollout, lì dove ancora non è avvenuto? ...

Aggiornato il prezzo Huawei P20 e P20 Pro con Vodafone : ecco le nuove rate : Vodafone ha Aggiornato il proprio catalogo per acquistare a rate alcuni smartphone, tra cui Huawei P20 e P20 Pro. Partiamo da Unlimited X2, X3, One Family e C'all Global: per il primo dei due, dovrete versare una spesa di anticipo di 149.99 euro, ed in più 30 rate da 9.99 euro ciascuna (l'eventuale rata finale da affrontare in caso di recesso anticipato è pari a 200 euro). Questo per quanto riguarda il pagamento con carta di credito: se, invece, ...

Vodafone aggiorna il listino per acquistare smartphone e propone alcune buone offerte : Scopriamo come acquistare alcuni smartphone Huawei con Vodafone, che propone anche l'offerta Giga In&Out con attivazione e primo mese gratis.

Fermento Samsung Galaxy S7 : stop problemi sui Vodafone con l’aggiornamento XXS3ERI1? : Sono al centro della scena i Samsung Galaxy S7, questa volta tirati in ballo per la ricezione da parte dei brandizzati Vodafone dell'aggiornamento G930FXXS3ERI1, che regala ai possessori il diritto di fruizione della patch di sicurezza di settembre, con tutti gli annessi e connessi del caso (correzione di 9 vulnerabilità generiche dell'OS Android e di 18 exploit relativi al software proprietario). Trattasi di un pacchetto relativamente recente, ...

Vodafone aggiorna il listino dei tablet con le nuove Giga In&Out e Total Giga : Vodafone aggiorna il listino dedicato ai tablet con le nuove offerte Vodafone Giga In&Out e Vodafone Total Giga: in mezzo ai tanti iPad spuntano alcuni tablet Android.

Vodafone aggiorna il listino degli smartphone di fascia XS acquistabili a rate : Dal 14 settembre Vodafone ha aggiornato il listino degli smartphone entry level acquistabili a rate in accoppiate alle sue promozioni. Il listino degli smartphone acquistabili […]